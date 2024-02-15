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Свердловчанин убил человека в диспансере в Санкт-Петербурге

Свердловчанин воткнул нож в спину петербуржцу в диспансере

15 февраля 2024, 11:17
Фото: 1MI

Свердловчанин убил человека в диспансере в Санкт-Петербурге

Житель Свердловской области зарезал человека в больнице Санкт-Петербурга. Это случилось в противотуберкулезном диспансере.

Все началось с драки на пятом этаже между пациентами. Мужчины подрались вечером 14 февраля. На камерах видеонаблюдения видно, что из палаты выбегают двое.

Известно, что один оппонент воткнул другому нож в спину. Все это произошло при медсестре. После случившегося она затолкала агрессора обратно в палату и стала оказывать первую помощь раненому. Другие медсестры в это время мешали злоумышленнику выйти из палаты, пишет «Фонтанка».

Известно, что раненый — 58-летний мужчина. Впоследствии он скончался. На его теле было три ножевых ранения. Нападавший задержан, он родом из Свердловской области. Он отправлен в изолятор.

Ранее житель Екатеринбурга заколол знакомую и прятался три дня.

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#Криминал#Задержание#Драка#Санкт-Петербург#Ножевые ранения#Противотуберкулезный диспансер#Изолятор#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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