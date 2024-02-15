Свердловчанин воткнул нож в спину петербуржцу в диспансере

Известно, что один оппонент воткнул другому нож в спину. Все это произошло при медсестре. После случившегося она затолкала агрессора обратно в палату и стала оказывать первую помощь раненому. Другие медсестры в это время мешали злоумышленнику выйти из палаты, пишет «Фонтанка».