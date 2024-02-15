Свердловчанин воткнул нож в спину петербуржцу в диспансере

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Все началось с драки на пятом этаже между пациентами. Мужчины подрались вечером 14 февраля. На камерах видеонаблюдения видно, что из палаты выбегают двое.
Известно, что один оппонент воткнул другому нож в спину. Все это произошло при медсестре. После случившегося она затолкала агрессора обратно в палату и стала оказывать первую помощь раненому. Другие медсестры в это время мешали злоумышленнику выйти из палаты, пишет «Фонтанка».
Известно, что раненый — 58-летний мужчина. Впоследствии он скончался. На его теле было три ножевых ранения. Нападавший задержан, он родом из Свердловской области. Он отправлен в изолятор.
Ранее житель Екатеринбурга заколол знакомую и прятался три дня.