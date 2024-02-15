Таможенники из Екатеринбурга обули российских солдат в конфискованные сапоги из Китая

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Почти 100 пар обуви передали сотрудники екатеринбургской таможни российской армии. Сапоги были конфискованы у бизнесмена, который при ввозе оптовой партии из Китая не внес в декларацию часть груза. Об это со ссылкой на руководителя ведомства Эдуарда Туранова пишет издание «Урал ведомости».
Всего оптовик вез почти девять тонн зимней обуви — 1200 пар. На предпринимателя составлен административный протокол. Обувь была изъята по решению суда.
Ранее стало известно, что контракты с российской армией подписали в 2023 году 50 свердловских мигрантов.