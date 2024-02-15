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Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Екатеринбургские таможенники обули российских бойцов в китайские сапоги

Таможенники из Екатеринбурга обули российских солдат в конфискованные сапоги из Китая

15 февраля 2024, 13:22

Екатеринбургские таможенники обули российских бойцов в китайские сапоги

Предприниматель из Екатеринбурга, который вес ботинки и сапоги из Поднебесной, забыл задекларировать часть оптовой партии.

Почти 100 пар обуви передали сотрудники екатеринбургской таможни российской армии. Сапоги были конфискованы у бизнесмена, который при ввозе оптовой партии из Китая не внес в декларацию часть груза. Об это со ссылкой на руководителя ведомства Эдуарда Туранова пишет издание «Урал ведомости».

Всего оптовик вез почти девять тонн зимней обуви — 1200 пар. На предпринимателя составлен административный протокол. Обувь была изъята по решению суда.

Ранее стало известно, что контракты с российской армией подписали в 2023 году 50 свердловских мигрантов.

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#Суд#Таможня#Бизнесмен#Обувь#Декларация#Военные#Екатеринбург#Армия РФ#Дарья Бобровицкая
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