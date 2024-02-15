Таможенники из Екатеринбурга обули российских солдат в конфискованные сапоги из Китая

Почти 100 пар обуви передали сотрудники екатеринбургской таможни российской армии. Сапоги были конфискованы у бизнесмена, который при ввозе оптовой партии из Китая не внес в декларацию часть груза. Об это со ссылкой на руководителя ведомства Эдуарда Туранова пишет издание «Урал ведомости».