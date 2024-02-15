У студента из Екатеринбурга нашли три огнестрела и схемы по переделке оружия

Posted 15 февраля 2024, 10:08
Published 15 февраля 2024, 10:08
Modified 15 февраля 2024, 10:10
Updated 15 февраля 2024, 10:10
Студенту Михаилу 19 лет. За ним было замечено увлечение опасными темами, поэтому сотрудники вуза пожаловались на него в полицию. Оперативники пришли в общежитие, где опасения персонала подтвердились, пишет «Урал Мэш».
После этого телефоны и планшет молодого человека были отправлены на экспертизу. В них были найдены схемы по переделке оружия. Михаил сообщил, что все это нашел на берегу Исети.
После обыска он перестал посещать занятия, на допрос он тоже не явился. Теперь делом займется ФСБ.
Ранее сообщалось, что тагильчанин нашел в лесу оружие и хранил его дома 43 года, пока об этом не стало известно стражам порядка.