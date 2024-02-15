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Posted 15 февраля 2024, 10:08

Published 15 февраля 2024, 10:08

Modified 15 февраля 2024, 10:10

Updated 15 февраля 2024, 10:10

В общежитии в Екатеринбурге обнаружено огнестрельное оружие

У студента из Екатеринбурга нашли три огнестрела и схемы по переделке оружия

15 февраля 2024, 10:08
Фото: Изображение Midjourney.

В общежитии в Екатеринбурге обнаружено огнестрельное оружие

В общежитии УрГУПСа в Екатеринбурге у студента нашли три огнестрельных оружия и схемы по их переделке.

Студенту Михаилу 19 лет. За ним было замечено увлечение опасными темами, поэтому сотрудники вуза пожаловались на него в полицию. Оперативники пришли в общежитие, где опасения персонала подтвердились, пишет «Урал Мэш».

После этого телефоны и планшет молодого человека были отправлены на экспертизу. В них были найдены схемы по переделке оружия. Михаил сообщил, что все это нашел на берегу Исети.

После обыска он перестал посещать занятия, на допрос он тоже не явился. Теперь делом займется ФСБ.

Ранее сообщалось, что тагильчанин нашел в лесу оружие и хранил его дома 43 года, пока об этом не стало известно стражам порядка.

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#Свердловская область#Полиция#Экспертиза#ФСБ#Криминал#Оружие#Исеть#18+#Екатеринбург#УрГУПС
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