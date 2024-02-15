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В Нижнем Тагиле перекрыли одну из центральных улиц в день приезда президента

Улица Карла Маркса временно перекрыта для движения автотранспорта в Нижнем Тагиле

15 февраля 2024, 08:36
Фото: Камеры «Сети Тагила»

В Нижнем Тагиле перекрыли одну из центральных улиц в день приезда президента

15 февраля в Нижнем Тагиле перекрыли улицу Карла Маркса для проезда автотранспорта. В настоящее время на месте дежурят сотрудники ДПС.

В течение недели улицу очищали от снега. С утра 15 февраля на Карла Маркса запретили парковаться. В течение утра и до обеда на улице курсировал экипаж ДПС, по всей видимости, контролирующий ситуацию с запретом на парковку автомобилей на участке от улицы Пархоменко до улицы Вязовская.

Перекрытие Карла МарксаПерекрытие Карла Маркса
Перекрытие Карла МарксаПерекрытие Карла Маркса
Перекрытие Карла МарксаПерекрытие Карла Маркса
Перекрытие Карла МарксаПерекрытие Карла Маркса
Перекрытие Карла МарксаПерекрытие Карла Маркса
Перекрытие Карла МарксаПерекрытие Карла Маркса
Перекрытие Карла Маркса
Фото: tagilcity.ru

С обеда на перекрестке Пархоменко-Карла-Маркса выставили экипаж ДПС, а также грузовик, преграждающий проезд автотранспорта.

Сейчас наблюдали картину, как мужчина на черной иномарке порывался проехать мимо сотрудников ГАИ в сторону Вязовской, два раз чуть на капот не посадил их. В итоге развернулся и уехал, как положено, — рассказал очевидец редакции TagilCity.ru.
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Напомним, в Нижнем Тагиле ожидают Владимира Путина. В ходе своего визита глава государства планировал посетить социальные объекты, в числе которых, предположительно, будет школа №32.

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