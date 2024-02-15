Улица Карла Маркса временно перекрыта для движения автотранспорта в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В течение недели улицу очищали от снега. С утра 15 февраля на Карла Маркса запретили парковаться. В течение утра и до обеда на улице курсировал экипаж ДПС, по всей видимости, контролирующий ситуацию с запретом на парковку автомобилей на участке от улицы Пархоменко до улицы Вязовская.
С обеда на перекрестке Пархоменко-Карла-Маркса выставили экипаж ДПС, а также грузовик, преграждающий проезд автотранспорта.
Сейчас наблюдали картину, как мужчина на черной иномарке порывался проехать мимо сотрудников ГАИ в сторону Вязовской, два раз чуть на капот не посадил их. В итоге развернулся и уехал, как положено, — рассказал очевидец редакции TagilCity.ru.
Напомним, в Нижнем Тагиле ожидают Владимира Путина. В ходе своего визита глава государства планировал посетить социальные объекты, в числе которых, предположительно, будет школа №32.