Улица Карла Маркса временно перекрыта для движения автотранспорта в Нижнем Тагиле

В течение недели улицу очищали от снега. С утра 15 февраля на Карла Маркса запретили парковаться. В течение утра и до обеда на улице курсировал экипаж ДПС, по всей видимости, контролирующий ситуацию с запретом на парковку автомобилей на участке от улицы Пархоменко до улицы Вязовская.