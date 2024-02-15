В Екатеринбурге краевед играл на «криптобирже» и обанкротился на 6 млн рублей

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Инвестиции в криптовалюту на фиктивной бирже лишили сотрудника краеведческого музея из Екатеринбурга 6 миллионов рублей. Он согласился подключиться к «инвестиционному проекту» и начал проводить онлайн-сделки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга.
Все началось со звонка «менеджера по трейдингу». Он предложил краеведу выгодную, на первый взгляд, сделку: советы опытных финансистов в обмен на 20 процентов прибыли. Потерпевший согласился на предложение и начал скупать криптовалюту на бирже.
Сначала все шло хорошо и цифры на счетах росли. Однако, когда мужчина захотел вывести деньги, все доступы оказались заблокированными. После этого инвестор обратился в полицию.
УМВД по Екатеринбургу призвало жителей города вкладывать свои деньги только в проверенные инвестиционные площадки и возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве.
По данным ЦБ, за 2023 год мошенники похитили у россиян 15,8 миллиардов рублей.