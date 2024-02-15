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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Житель Екатеринбурга оставил на фиктивной криптобирже 6 млн рублей

В Екатеринбурге краевед играл на «криптобирже» и обанкротился на 6 млн рублей

15 февраля 2024, 12:38
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга оставил на фиктивной криптобирже 6 млн рублей

Послушав советов «личного менеджера по трейдингу», инвестор из Екатеринбурга перевел свои сбережения в криптовалюту.

Инвестиции в криптовалюту на фиктивной бирже лишили сотрудника краеведческого музея из Екатеринбурга 6 миллионов рублей. Он согласился подключиться к «инвестиционному проекту» и начал проводить онлайн-сделки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга.

Все началось со звонка «менеджера по трейдингу». Он предложил краеведу выгодную, на первый взгляд, сделку: советы опытных финансистов в обмен на 20 процентов прибыли. Потерпевший согласился на предложение и начал скупать криптовалюту на бирже.

Сначала все шло хорошо и цифры на счетах росли. Однако, когда мужчина захотел вывести деньги, все доступы оказались заблокированными. После этого инвестор обратился в полицию.

УМВД по Екатеринбургу призвало жителей города вкладывать свои деньги только в проверенные инвестиционные площадки и возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве.

По данным ЦБ, за 2023 год мошенники похитили у россиян 15,8 миллиардов рублей.

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