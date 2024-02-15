В Екатеринбурге краевед играл на «криптобирже» и обанкротился на 6 млн рублей

Все началось со звонка «менеджера по трейдингу». Он предложил краеведу выгодную, на первый взгляд, сделку: советы опытных финансистов в обмен на 20 процентов прибыли. Потерпевший согласился на предложение и начал скупать криптовалюту на бирже.