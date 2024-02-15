В Екатеринбурге мужчина сбил троих пешеходов и просит смягчить ему тюремный срок

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
ДТП случилось на улице Фурманова. 52-летний водитель авто Honda CR-V тогда устал стоять в пробке и решил проехаться по тротуару. Там он сбил троих человек, в том числе ребенка.
Мужчину приговорили к 6,5 годам тюрьмы. В прошлом году он пытался выйти на свободу по УДО, но ничего не вышло. Тогда он стал просить более мягкое наказание. Однако и здесь его ждало поражение.
Напомним, что в прошлом году Свердловский суд досрочно освободил серийного киллера Виталия Пильщикова.