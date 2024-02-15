tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

В Екатеринбурге виновник ДТП не смог смягчить наказание

В Екатеринбурге мужчина сбил троих пешеходов и просит смягчить ему тюремный срок

15 февраля 2024, 11:35
Фото: 1MI

В Екатеринбурге виновник ДТП не смог смягчить наказание

В Екатеринбурге суд отказал виновнику ДТП на улице 8 Марта в смегчении его наказания. Авария, за которую мужчину судили, произошла пять лет назад.

ДТП случилось на улице Фурманова. 52-летний водитель авто Honda CR-V тогда устал стоять в пробке и решил проехаться по тротуару. Там он сбил троих человек, в том числе ребенка.

Мужчину приговорили к 6,5 годам тюрьмы. В прошлом году он пытался выйти на свободу по УДО, но ничего не вышло. Тогда он стал просить более мягкое наказание. Однако и здесь его ждало поражение.

Напомним, что в прошлом году Свердловский суд досрочно освободил серийного киллера Виталия Пильщикова.

В Екатеринбурге участник преступной банды не смог выйти из тюрьмы по УДО
Узнать подробнее
Читайте также:
Киллеру из ревдинской банды Тихоновых отказано в УДОСуд в Екатеринбурге выпустил по УДО родного отца погибшего ДалераЗачинщику массовых беспорядков в Екатеринбурге отказали в УДО
#ДТП#Свердловская область#Пешеходы#Криминал#Тюрьма#Тюремный срок#18+#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Уже вторую неделю: выбросы вблизи ЕВРАЗ НТМК шкалят перед приездом Путина в Тагил
Вчера, 13:46
В мэрии Екатеринбурга рассказали, стоит ли горожанам ждать продления подземки
Сегодня, 10:30
На 52% взлетела за год цена на яйца в Свердловской области
Сегодня, 09:48
Оторвут с руками: в Свердловской области остро не хватает дворников, врачей и поваров
Сегодня, 09:20
До 100 тысяч рублей выросло пособие для контрактников Свердловской области
Сегодня, 11:58
ВТБ Лизинг предлагает максимальные скидки на автомобили BAIC и KAIYI в феврале
13 февраля, 04:00