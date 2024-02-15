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Published Сегодня, 10:30

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Updated Сегодня, 10:32

В мэрии Екатеринбурга рассказали, будет ли дальше строиться метро

В мэрии Екатеринбурга рассказали, стоит ли горожанам ждать продления подземки

15 февраля 2024, 10:30
Фото: 1MI

В мэрии Екатеринбурга рассказали, будет ли дальше строиться метро

Метро Екатеринбургу нужно, но это колоссальные затраты, заявили чиновники.

Глава департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Руслан Габдрахманов на круглом столе в ИД «Коммерсант» назвал метро «вершиной эволюции» при развитии любого района. Отвечая на вопрос о строительстве подземки в северной части города, он подчеркнул, что сначала здесь должна появиться другая инфраструктура. Кроме того, чтобы стройка окупилась, необходим большой пассажиропоток. Об этом пишет E1.ru.

К тому же на севере транспорта на сегодняшний день хватает, добавил Габдрахманов. А вот югу новые станции нужны, также отметил глава департамента: речь, в частности, идет об Уктусе и ВИЗе.

Ранее в мэрии заявляли, что в Екатеринбурге могут построить три новые станции метрополитена. Речь идет о об Уралмаше, проспекте Космонавтов и Уктусе.

Руководство екатеринбургского метрополитена предложило способ справиться с очередями и давкой в часы пик.

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#Транспорт#Метро#Строительство#Инфраструктура#Екатеринбург#Станция метро#Мэрия Екатеринбурга#Дарья Бобровицкая
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