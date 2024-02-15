В мэрии Екатеринбурга рассказали, стоит ли горожанам ждать продления подземки

Глава департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Руслан Габдрахманов на круглом столе в ИД «Коммерсант» назвал метро «вершиной эволюции» при развитии любого района. Отвечая на вопрос о строительстве подземки в северной части города, он подчеркнул, что сначала здесь должна появиться другая инфраструктура. Кроме того, чтобы стройка окупилась, необходим большой пассажиропоток. Об этом пишет E1.ru.