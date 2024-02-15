В Москве кот Кузя спас десятилетнего ребенка из огня

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Как рассказал сам мальчик, Георгий, он делал уроки, как вдруг начался пожар. В это время кот стал бегать по квартире и громко мяукать, всячески привлекая к себе внимание, сообщают «Новые известия».
Далее Кузя пытался показать Георгию, что в квартире что-то нет так. Мальчик зашел в соседнюю комнату и увидел пожар, после чего позвонил по номеру 911.
Далее Георгий взял кота на руки и побежал в подъезд, где обратился за помощью к соседям. У них оказался огнетушитель. Поэтому пламя удалось немного потушить. Далее приехали спасатели, которые закончили начатое.
Ребенок рассказал, что за себя ему не было страшно. Но он переживал за кота. Питомец старше своего хозяина на два года — ему уже 12 лет. Сейчас у пушистого стресс — он почти сутки не вылазит из-под ванны.
Ранее сообщалось, что бригаду свердловского мусоровоза наградят за спасение трех человек из горящего дома.