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Кот Кузя спас ребенка из пожара в Москве

В Москве кот Кузя спас десятилетнего ребенка из огня

15 февраля 2024, 08:11
Фото: SHOT

Кот Кузя спас ребенка из пожара в Москве

В Москве кот по кличке Кузя спас малыша из огня. Пожар произошел в квартире в Северном Измайлове. Питомец помог 10-летнему мальчику выбраться из квартиры.

Как рассказал сам мальчик, Георгий, он делал уроки, как вдруг начался пожар. В это время кот стал бегать по квартире и громко мяукать, всячески привлекая к себе внимание, сообщают «Новые известия».

Далее Кузя пытался показать Георгию, что в квартире что-то нет так. Мальчик зашел в соседнюю комнату и увидел пожар, после чего позвонил по номеру 911.

Далее Георгий взял кота на руки и побежал в подъезд, где обратился за помощью к соседям. У них оказался огнетушитель. Поэтому пламя удалось немного потушить. Далее приехали спасатели, которые закончили начатое.

Ребенок рассказал, что за себя ему не было страшно. Но он переживал за кота. Питомец старше своего хозяина на два года — ему уже 12 лет. Сейчас у пушистого стресс — он почти сутки не вылазит из-под ванны.

Ранее сообщалось, что бригаду свердловского мусоровоза наградят за спасение трех человек из горящего дома.

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