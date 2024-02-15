В Нижнем Тагиле замечен кортеж президента

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Кортеж проехал как раз на фоне слухов о скором приезде Владимира Путина.
Прямо сейчас промчались, поехали на улицу Фестивальную, — рассказал тагильчанин.
Далее автомобили направились в сторону «Уралвагонзавода», пишет Ура.ру.
Напомним, что рабочих УВЗ попросили пройти ПЦР-тесты, а кассу для них на 15 февраля закрыли. По некоторым данным, Владимир Путин может посетить не только УВЗ, но и тагильскую школу №32.
Ранее сообщалось, что улица Карла Маркса временно перекрыта для движения автотранспорта.