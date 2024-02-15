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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Президентский кортеж прибыл в Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле замечен кортеж президента

15 февраля 2024, 10:23
Фото: Сайт Кремля

Президентский кортеж прибыл в Нижний Тагил

Президентский кортеж из автомобилей Aurus проехался по Нижнему Тагилу. Это автомобили, доставленные в регион 12 февраля.

Кортеж проехал как раз на фоне слухов о скором приезде Владимира Путина.

Прямо сейчас промчались, поехали на улицу Фестивальную, — рассказал тагильчанин.

Далее автомобили направились в сторону «Уралвагонзавода», пишет Ура.ру.

Напомним, что рабочих УВЗ попросили пройти ПЦР-тесты, а кассу для них на 15 февраля закрыли. По некоторым данным, Владимир Путин может посетить не только УВЗ, но и тагильскую школу №32.

Ранее сообщалось, что улица Карла Маркса временно перекрыта для движения автотранспорта.

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#Нижний Тагил#Владимир Путин#Свердловская область#Президент#Слухи#Рабочие#Кортеж#Уралвагонзавод#Школа №32#Екатеринбург#Автомобили#Дарья Сорокина
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