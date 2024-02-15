В Нижний Тагил прилетел Владимир Путин. Видео

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
По его словам, мимо окон дома на Вагонке в сторону «Уралвагонзавода» пролетело сразу же несколько вертолетов.
Около 19.15 услышали с сыном гул на улице. Выглянули в окно и увидели как в сторону УВЗ пролетают вертолеты. Их было около пяти-шести штук. Сразу же поняли, что в город прилетел президент, — рассказал Алексей TagilCity.ru.
Владимир Путин прибыл в Свердловскую область 14 февраля 2024 года. После Нижнего Тагила глава Российской Федерации отправится в Верхнюю Пышму на завод «Уральские локомотивы». Там он проведет совещание с железнодорожниками.