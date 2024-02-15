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Published Сегодня, 15:01

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Появилось видео прилета Владимира Путина на УВЗ в Нижний Тагил

В Нижний Тагил прилетел Владимир Путин. Видео

15 февраля 2024, 15:01
Фото: tagilcity.ru

Появилось видео прилета Владимира Путина на УВЗ в Нижний Тагил

Подписчик TagilCity.ru прислал в редакцию видео, на котором президент РФ Владимир Путин прилетает на вертолете в Нижний Тагил.

По его словам, мимо окон дома на Вагонке в сторону «Уралвагонзавода» пролетело сразу же несколько вертолетов.

Около 19.15 услышали с сыном гул на улице. Выглянули в окно и увидели как в сторону УВЗ пролетают вертолеты. Их было около пяти-шести штук. Сразу же поняли, что в город прилетел президент, — рассказал Алексей TagilCity.ru.

Владимир Путин прибыл в Свердловскую область 14 февраля 2024 года. После Нижнего Тагила глава Российской Федерации отправится в Верхнюю Пышму на завод «Уральские локомотивы». Там он проведет совещание с железнодорожниками.

Вертолет с Владимиром Путиным прилетел на УВЗ в Нижнем Тагиле
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Президент#Танки#Вертолет#Уралвагонзавод#Екатеринбург#Евгения Сафина#Рабочий визит#Визит Владимира Путина в Нижний Тагил в феврале 2024 года
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