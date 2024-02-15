В России ищут 63-летнего мужчину, который пропал в молодости

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
На момент пропажи Сергею было 44 года. Сейчас ему должно быть 63 года. Следствие полагает, что 19 марта 2004 года он ушел на работу и не вернулся, сообщили в СК.
На момент пропажи Сергей был полным человеком, его рост 176 см. У него было круглое лицо и высокий лоб, средний нос, серые глаза, выступающий подбородок. Он носил очки.
Тех, кто узнает мужчину по фотороботу, просят позвонить в полицию. Поиски Сергея ведутся в разных регионах.
Также в Свердловской области ищут девушку с ребенком из Петрозаводска.