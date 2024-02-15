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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

В Калининградской области 20 лет ищут пропавшего мужчину

В России ищут 63-летнего мужчину, который пропал в молодости

15 февраля 2024, 13:15
Фото: Изображение Midjourney

В Калининградской области 20 лет ищут пропавшего мужчину

В Калининградской области в 2004 году пропал местный житель Сергей Езофатов. Его поиски продолжаются.

На момент пропажи Сергею было 44 года. Сейчас ему должно быть 63 года. Следствие полагает, что 19 марта 2004 года он ушел на работу и не вернулся, сообщили в СК.

Фото: СК по Калининградской области

На момент пропажи Сергей был полным человеком, его рост 176 см. У него было круглое лицо и высокий лоб, средний нос, серые глаза, выступающий подбородок. Он носил очки.

Тех, кто узнает мужчину по фотороботу, просят позвонить в полицию. Поиски Сергея ведутся в разных регионах.

Также в Свердловской области ищут девушку с ребенком из Петрозаводска.

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