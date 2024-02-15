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Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

Владимир Путин приехал на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле

Вертолет с Владимиром Путиным прилетел на УВЗ в Нижнем Тагиле

15 февраля 2024, 14:50
Фото: Изображение Midjourney

Владимир Путин приехал на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле

Российский лидер побывает на предприятии в Нижнем Тагиле, которое производить бронетехнику для российской армии.

Нижний Тагил в четверг, 15 февраля, встречает Владимира Путина. Президент прилетел на предприятие «Уралвагонзавод» на вертолете, информирует ТАСС Урал.

Известно, что глава государства побывает в цехах по производству бронетехники для нужд ВС РФ.

Далее в программе визита в Свердловскую область, по информации пресс-службы полномочного представителя президента в УрФО, посещение Верхней Пышмы и завода «Уральские локомотивы».

Далее Путин обсудит с представителями транспортной сферы и железнодорожниками возведение высокоскоростной магистрали между двумя российскими столицами.

Ранее журналисты опубликовали фото танков, которые руководство УВЗ покажет Путину.

Одна из проходных УВЗ была закрыта перед визитом главы государства.

Готовиться к визиту первого лица в Свердловской области начали заранее.

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