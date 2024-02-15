Вертолет с Владимиром Путиным прилетел на УВЗ в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
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Updated Сегодня, 14:52
Нижний Тагил в четверг, 15 февраля, встречает Владимира Путина. Президент прилетел на предприятие «Уралвагонзавод» на вертолете, информирует ТАСС Урал.
Известно, что глава государства побывает в цехах по производству бронетехники для нужд ВС РФ.
Далее в программе визита в Свердловскую область, по информации пресс-службы полномочного представителя президента в УрФО, посещение Верхней Пышмы и завода «Уральские локомотивы».
Далее Путин обсудит с представителями транспортной сферы и железнодорожниками возведение высокоскоростной магистрали между двумя российскими столицами.
Ранее журналисты опубликовали фото танков, которые руководство УВЗ покажет Путину.
Одна из проходных УВЗ была закрыта перед визитом главы государства.
Готовиться к визиту первого лица в Свердловской области начали заранее.