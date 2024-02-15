Владимир Путин получил в подарок от рабочих Нижнего Тагила «шестерню ведомую»

Президент осмотрел прославленный цех трансмиссий № 115, который был построен с нуля и открыт уже в период новейшей истории УВЗ. Здесь можно изготавливать не только детали для спецтехники, но и гражданскую продукцию, информирует пресс-служба Кремля.