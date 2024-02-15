Владимир Путин получил в подарок от рабочих Нижнего Тагила «шестерню ведомую»

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Рабочие «Уралвагонзавода» не оставили президента Владимира Путина без подарка и вручили ему деталь под названием «шестерня ведомая». Об этом сообщил в телеграм-канале журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников.
Президент осмотрел прославленный цех трансмиссий № 115, который был построен с нуля и открыт уже в период новейшей истории УВЗ. Здесь можно изготавливать не только детали для спецтехники, но и гражданскую продукцию, информирует пресс-служба Кремля.
Также Путин прошелся по сборочному цеху № 130, где находится танковый конвейер.