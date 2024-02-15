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Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Рабочие в Нижнем Тагиле подарили Путину «шестерню ведомую»

Владимир Путин получил в подарок от рабочих Нижнего Тагила «шестерню ведомую»

15 февраля 2024, 16:02
Фото: kremlin.ru/РИА новости Рамиль Ситдиков

Рабочие в Нижнем Тагиле подарили Путину «шестерню ведомую»

Глава государства на УВЗ в Нижнем Тагиле осмотрел легендарный и загадочный цех № 115.

Рабочие «Уралвагонзавода» не оставили президента Владимира Путина без подарка и вручили ему деталь под названием «шестерня ведомая». Об этом сообщил в телеграм-канале журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников.

Фото: телеграм-канал @KolesoRP

Президент осмотрел прославленный цех трансмиссий № 115, который был построен с нуля и открыт уже в период новейшей истории УВЗ. Здесь можно изготавливать не только детали для спецтехники, но и гражданскую продукцию, информирует пресс-служба Кремля.

Также Путин прошелся по сборочному цеху № 130, где находится танковый конвейер.

Напомним, что Путин прилетел в Нижний Тагил на вертолете. На УВЗ он сделал фото с танком и рабочими.

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