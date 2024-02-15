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В Свердловскую область с визитом прибыл президент Владимир Путин

Владимир Путин прилетел в Свердловскую область

15 февраля 2024, 13:24
Фото: Официальный сайт Кремля

В Свердловскую область с визитом прибыл президент Владимир Путин

Вечером 14 февраля президент России Владимир Путин прибыл в Свердловскую область. Он посетит «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле Владимир Путин осмотрит новые цеха на «Уралвагонзаводе», на которых производят компоненты бронетехники. Затем президент совершит перелет в Верхнюю Пышму на завод «Уральские локомотивы». Это предприятие производит тяговые подвижные составы. В Пышме глава государства проведет совещание по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург, передают «РИА-Новости».

Напомним, визита Владимира Путина в Свердловской области ожидали более недели. В течение этого времени была проведена подготовка. В частности, в Екатеринбург заранее приехал президентский кортеж, а водителям трамваев раздали памятки, как вести себя при его встрече. Кроме того, на одной из дорог даже уложили свежий асфальт.

Также, по данным источников, президент планировал посетить Нижний Тагил и Верхнюю Пышму. В Нижнем Тагиле перед приездом Путина были запрещены остановки и парковки на нескольких улицах города, на Уралвагонзаводе отменили работу кассы, а всем сотрудникам разрешили входить только через центральную проходную с небольшими сумками.

Также ожидалось посещение президентом школы №32. В связи с этим детям сократили занятия, а второй смене их отменили.

Как Вагонка ждет приезда президента Путина на Уралвагонзавод: фоторепортаж
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