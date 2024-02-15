Владимир Путин прилетел в Свердловскую область

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
В Нижнем Тагиле Владимир Путин осмотрит новые цеха на «Уралвагонзаводе», на которых производят компоненты бронетехники. Затем президент совершит перелет в Верхнюю Пышму на завод «Уральские локомотивы». Это предприятие производит тяговые подвижные составы. В Пышме глава государства проведет совещание по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург, передают «РИА-Новости».
Напомним, визита Владимира Путина в Свердловской области ожидали более недели. В течение этого времени была проведена подготовка. В частности, в Екатеринбург заранее приехал президентский кортеж, а водителям трамваев раздали памятки, как вести себя при его встрече. Кроме того, на одной из дорог даже уложили свежий асфальт.
Также, по данным источников, президент планировал посетить Нижний Тагил и Верхнюю Пышму. В Нижнем Тагиле перед приездом Путина были запрещены остановки и парковки на нескольких улицах города, на Уралвагонзаводе отменили работу кассы, а всем сотрудникам разрешили входить только через центральную проходную с небольшими сумками.
Также ожидалось посещение президентом школы №32. В связи с этим детям сократили занятия, а второй смене их отменили.