Владимир Путин прилетел в Свердловскую область

Напомним, визита Владимира Путина в Свердловской области ожидали более недели. В течение этого времени была проведена подготовка. В частности, в Екатеринбург заранее приехал президентский кортеж, а водителям трамваев раздали памятки, как вести себя при его встрече. Кроме того, на одной из дорог даже уложили свежий асфальт.