Владимир Путин в Нижнем Тагиле пообещал продлить программу поддержки молодых семей

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Владимир Путин на встрече с рабочими на УВЗ в Нижнем Тагиле заявил, что программа обеспечения жильем молодых семей возможно будет продлена «за горизонт трехлетнего бюджетирования». На 2024 и 2025 годы средства уже выделены. Видео встречи опубликовано на официальном сайте Кремля.
Программа хороша тем, что предоставляется неплохая субсидия — от 30 до 33% погашения кредитов, взятых под приобретение жилья. Она очень востребована. <…> Где-то 14,5 миллиардов в прошлом году мы профинансировали. И в этом году планируется примерно такая же сумма, чуть побольше — 14,7 миллиардов, — сказал президент.
В целом предложения по новым мерам поддержки семей могут быть озвучены до оглашения послания президента Федеральному собранию, также добавил президент.
Напомним, что ранее Владимир Путин пообещал выделить колледжам и техникумам Нижнего Тагила 400 миллионов рублей.