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Путин: программа поддержки молодых семей В РФ будет продлена

Владимир Путин в Нижнем Тагиле пообещал продлить программу поддержки молодых семей

15 февраля 2024, 17:11
Фото: kremlin.ru/РИА новости Рамиль Ситдиков

Путин: программа поддержки молодых семей В РФ будет продлена

На 2024 и 2025 годы финансирование уже предусмотрено.

Владимир Путин на встрече с рабочими на УВЗ в Нижнем Тагиле заявил, что программа обеспечения жильем молодых семей возможно будет продлена «за горизонт трехлетнего бюджетирования». На 2024 и 2025 годы средства уже выделены. Видео встречи опубликовано на официальном сайте Кремля.

Программа хороша тем, что предоставляется неплохая субсидия — от 30 до 33% погашения кредитов, взятых под приобретение жилья. Она очень востребована. <…> Где-то 14,5 миллиардов в прошлом году мы профинансировали. И в этом году планируется примерно такая же сумма, чуть побольше — 14,7 миллиардов, — сказал президент.

В целом предложения по новым мерам поддержки семей могут быть озвучены до оглашения послания президента Федеральному собранию, также добавил президент.

Напомним, что ранее Владимир Путин пообещал выделить колледжам и техникумам Нижнего Тагила 400 миллионов рублей.

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