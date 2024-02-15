Владимир Путин в Нижнем Тагиле пообещал продлить программу поддержки молодых семей

Владимир Путин на встрече с рабочими на УВЗ в Нижнем Тагиле заявил, что программа обеспечения жильем молодых семей возможно будет продлена «за горизонт трехлетнего бюджетирования». На 2024 и 2025 годы средства уже выделены. Видео встречи опубликовано на официальном сайте Кремля.