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В Нижнем Тагиле Владимир Путин приехал в отремонтированную школу №32

Владимир Путин в Нижнем Тагиле посидел за партой в школе №32

15 февраля 2024, 17:20
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле Владимир Путин приехал в отремонтированную школу №32

Во время визита в Нижний Тагил 15 февраля 2024 года президент России посетил школу №32. Кортеж поехал туда после того, как Владимир Путин побывал на УВЗ.

Школа №32 в Нижнем Тагиле была капитально отремонтирована за год и открыла двери для своих учеников в третьей четверти. Работы проводились по нацпроекту «Образование», теперь она оснащена современным оборудованием.

Президент расспросил директора Галину Масликову о том, как проходила реконструкция и даже посидел за школьной партой в кабинете физики. В ее сопровождении Владимир Путин осмотрел актовый и спортивный залы, столовую, кабинеты химии, биологии, физики, основ безопасности и защиты Родины.

До посещения школы Владимир Путин был на «Уралвагонзаводе», где оценил новые цеха и пообщался с рабочими. Затем президент улетел в Верхнюю Пышму. Там он проведет совещание с железнодорожниками.

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