Владимир Путин в Нижнем Тагиле посидел за партой в школе №32

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:52
Updated Сегодня, 17:52
Школа №32 в Нижнем Тагиле была капитально отремонтирована за год и открыла двери для своих учеников в третьей четверти. Работы проводились по нацпроекту «Образование», теперь она оснащена современным оборудованием.
Президент расспросил директора Галину Масликову о том, как проходила реконструкция и даже посидел за школьной партой в кабинете физики. В ее сопровождении Владимир Путин осмотрел актовый и спортивный залы, столовую, кабинеты химии, биологии, физики, основ безопасности и защиты Родины.
До посещения школы Владимир Путин был на «Уралвагонзаводе», где оценил новые цеха и пообщался с рабочими. Затем президент улетел в Верхнюю Пышму. Там он проведет совещание с железнодорожниками.