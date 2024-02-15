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Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

В Свердловской области вновь подорожали куриные яйца

Яйца снова начали дорожать в Свердловской области

15 февраля 2024, 11:56
Фото: 1MI

В Свердловской области вновь подорожали куриные яйца

За неделю с 5 по 12 февраля в Свердловской области куриные яйца подорожали на 0,48%. В среднем по региону десяток стоил 120,3 рубля.

Также значительно прибавили в цене и некоторые овощи. Например, килограмм свежей капусты обходился свердловчанам в 36,3 рубля (+5,93%), моркови — в 46,34 рубля (+4,87%), свеклы — в 38,25 рубля (+3,39%). Огурцы и помидоры в среднем стоили 275,4 и 273,17 рубля (+2,79% и +2,35% соответственно).

Кроме того, согласно статистическим данным, подорожали баранина и свинина, колбаса, хлеб, рис, пшено, вермишель и макароны, яблоки бананы и водка.

Напомним, за последний год цена на куриные яйца поднялась на 52% и составила в январе 2024 года 120,14 рубля.

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