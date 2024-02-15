Яйца снова начали дорожать в Свердловской области

Также значительно прибавили в цене и некоторые овощи. Например, килограмм свежей капусты обходился свердловчанам в 36,3 рубля (+5,93%), моркови — в 46,34 рубля (+4,87%), свеклы — в 38,25 рубля (+3,39%). Огурцы и помидоры в среднем стоили 275,4 и 273,17 рубля (+2,79% и +2,35% соответственно).