Яйца снова начали дорожать в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Также значительно прибавили в цене и некоторые овощи. Например, килограмм свежей капусты обходился свердловчанам в 36,3 рубля (+5,93%), моркови — в 46,34 рубля (+4,87%), свеклы — в 38,25 рубля (+3,39%). Огурцы и помидоры в среднем стоили 275,4 и 273,17 рубля (+2,79% и +2,35% соответственно).
Кроме того, согласно статистическим данным, подорожали баранина и свинина, колбаса, хлеб, рис, пшено, вермишель и макароны, яблоки бананы и водка.
Напомним, за последний год цена на куриные яйца поднялась на 52% и составила в январе 2024 года 120,14 рубля.