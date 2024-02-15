Житель Алапаевска получил 9,5 лет колонии за убийство экс-жены

После он пришел в полицию и сказал, что его жена пропала. Таким образом он хотел отвести от себя подозрения. В результате стражи порядка вышли на мужчину как на предполагаемого убийцу. Их доводы подтвердились, когда было найдено тело. Тогда же мужчина во всем сознался.