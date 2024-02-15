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Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

В Алапаевске мужчину признали виновным в убийстве экс-жены

Житель Алапаевска получил 9,5 лет колонии за убийство экс-жены

15 февраля 2024, 12:55
Фото: СКР по Свердловской области

В Алапаевске мужчину признали виновным в убийстве экс-жены

39-летнему жителю Алапаевска вынесли приговор за убийство жены. Следствие полагает, что утром 22 декабря 2022 года мужчина поехал со своей бывшей женой в сторону Режа.

Во время поездки они поссорились. Мужчина остановил машину и избил женщину. Она упала, а затем встала и направилась пешком в сторону Режа. Мужчина догнал ее и задушил. Ее тело он отвез в безлюдное место и присыпал снегом, сообщили в региональном СК.

Фото: СКР по Свердловской области

После он пришел в полицию и сказал, что его жена пропала. Таким образом он хотел отвести от себя подозрения. В результате стражи порядка вышли на мужчину как на предполагаемого убийцу. Их доводы подтвердились, когда было найдено тело. Тогда же мужчина во всем сознался.

Экспертиза показала, что в момент убийства мужчина отдавал отчет своим действиям. В итоге злоумышленнику назначили 9,5 лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга заколол знакомую насмерть, после чего прятался три дня.

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