Житель Алапаевска получил 9,5 лет колонии за убийство экс-жены

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Во время поездки они поссорились. Мужчина остановил машину и избил женщину. Она упала, а затем встала и направилась пешком в сторону Режа. Мужчина догнал ее и задушил. Ее тело он отвез в безлюдное место и присыпал снегом, сообщили в региональном СК.
После он пришел в полицию и сказал, что его жена пропала. Таким образом он хотел отвести от себя подозрения. В результате стражи порядка вышли на мужчину как на предполагаемого убийцу. Их доводы подтвердились, когда было найдено тело. Тогда же мужчина во всем сознался.
Экспертиза показала, что в момент убийства мужчина отдавал отчет своим действиям. В итоге злоумышленнику назначили 9,5 лет колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга заколол знакомую насмерть, после чего прятался три дня.