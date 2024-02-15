Житель Кургана прятался в квартире от приставов. Пришлось вскрывать дверь

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В результате дверь пришлось вскрывать. Дело в том, что у мужчины двое детей, перечислять им деньги он перестал еще в 2021 году. Также он прятал свою машину, боясь, что ее найдут приставы, сообщили в ФССП.
После скрытия двери на мужчину все же был составлен протокол. Должнику назначили 50 часов обязательных работ. Также приставам теперь известен адрес, где спрятана машина. Автомобиль будет реализован на торгах.
После этого мужчина поспешил оформить статус самозанятого. Теперь часть его зарплаты ежемесячно будет перечисляться его детям.
Ранее свердловчанин перестал платить алименты из-за поездки экс-жены в Китай.