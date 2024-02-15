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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Появились фото танков, которые покажут в Нижнем Тагиле Владимиру Путину

Журналисты опубликовали фото танков, которые покажут Путину на УВЗ в Нижнем Тагиле

15 февраля 2024, 14:27
Фото: РИА Новости

Появились фото танков, которые покажут в Нижнем Тагиле Владимиру Путину

Журналисты «РИА Новости» опубликовали фото техники, которую будут показывать Владимиру Путину на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле.
На Уралвагонзаводе сегодня без вагонов, — пишут в телеграмм-канале RIA_Kremlinpool.
Фото: РИА Новости

Владимир Путин прилетел в Свердловскую область 14 февраля. Сначала он отправился на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, чтобы осмотреть новые цеха и пообщаться с рабочими. Затем президент полетит на завод в Верхнюю Пышму и проведет там совещание.

Перед приездом Владимира Путина были запрещены остановки и парковки на нескольких улицах города, на Уралвагонзаводе отменили работу кассы, а всем сотрудникам разрешили входить только через центральную проходную с небольшими сумками.

Владимир Путин прилетел в Свердловскую область
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#Нижний Тагил#УВЗ#Танки#Гособоронзаказ#Екатеринбург#Евгения Сафина#Визит Владимира Путина в Нижний Тагил в феврале 2024 года
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