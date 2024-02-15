Журналисты опубликовали фото танков, которые покажут Путину на УВЗ в Нижнем Тагиле

Владимир Путин прилетел в Свердловскую область 14 февраля. Сначала он отправился на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, чтобы осмотреть новые цеха и пообщаться с рабочими. Затем президент полетит на завод в Верхнюю Пышму и проведет там совещание.