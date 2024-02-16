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Мэр Екатеринбурга рассказал о появлении новых трамваев в городе

440 новых трамваев появятся в Екатеринбурге в 2024 году

16 февраля 2024, 11:49
Фото: 1MI

Мэр Екатеринбурга рассказал о появлении новых трамваев в городе

В Екатеринбурге появится более 400 новых трамваев в течение 2024 года.

Так как трамвайный парк в городе требует обновления, было решено в текущем году приобрести новый транспорт. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время запуска трамвайных путей в Солнечном районе.

Точные сроки, когда появятся новые трамваи, Орлов не сообщил, однако рассказал, что они прибудут в Екатеринбург уже в текущем году.

Напомним, с 17 февраля 2024 года в Екатеринбурге будут пущены трамвайные рейсы в Солнечный район. Трамваи будут ходить с шести часов утра до 22 часов вечера. От остановки «Солнечный» первый транспорт будет отходить в 6:01, а от «Метро Ботаническая» — в 6:40.

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