440 новых трамваев появятся в Екатеринбурге в 2024 году

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Так как трамвайный парк в городе требует обновления, было решено в текущем году приобрести новый транспорт. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время запуска трамвайных путей в Солнечном районе.
Точные сроки, когда появятся новые трамваи, Орлов не сообщил, однако рассказал, что они прибудут в Екатеринбург уже в текущем году.
Напомним, с 17 февраля 2024 года в Екатеринбурге будут пущены трамвайные рейсы в Солнечный район. Трамваи будут ходить с шести часов утра до 22 часов вечера. От остановки «Солнечный» первый транспорт будет отходить в 6:01, а от «Метро Ботаническая» — в 6:40.