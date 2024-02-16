440 новых трамваев появятся в Екатеринбурге в 2024 году

Напомним, с 17 февраля 2024 года в Екатеринбурге будут пущены трамвайные рейсы в Солнечный район. Трамваи будут ходить с шести часов утра до 22 часов вечера. От остановки «Солнечный» первый транспорт будет отходить в 6:01, а от «Метро Ботаническая» — в 6:40.