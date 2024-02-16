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Updated Сегодня, 16:47

Адвокат Александр Добровинский узнал секреты Пугачевой от бывшей няни ее детей

Адвокат Александр Добровинский узнал секреты Пугачевой от бывшей няни ее детей

16 февраля 2024, 16:46
Фото: allaradio.ru
Популярный среди творческой элиты адвокат Александр Добровинский из первых уст узнает о жизни звезд российской эстрады. А однажды ему стали известны секреты самой Аллы Пугачевой.

Когда дочери Добровинского были маленькими, он принял решение нанять для них няню. После недолгих поисков подходящей кандидатуры в доме известного юриста появилась новая работница, которая ранее заботилась о детях Примадонны — двойняшках Лизе и Гарри.

Знаменитый адвокат признается, что теперь он в курсе всего, что происходило в доме Аллы Борисовны, не исключая ее предпочтений в пище и количества походов в туалет. Добровинский отмечает, что подписание бумаг о неразглашении не мешает персоналу болтать, и не сомневается, что и об их семье сплетничают прежние помощники, пишет newia.ru.

Известно, что сейчас семья Пугачевой проживает на Кипре. Певица переехала туда из Израиля в связи с началом военного конфликта. Дети Примадонны учатся в частном заведении и осваивают несколько языков.

Когда Алла Борисовна жила в России, многие подробности из жизни ее семьи общественность узнавала от домработницы Людмилы Дородновой. «Гарри и Лиза настолько умненькие, что с ними уже даже страшно общаться», — признавалась знаменитая Люся.

#Дети#Знаменитости#Все материалы авторов
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