Адвокат Александр Добровинский узнал секреты Пугачевой от бывшей няни ее детей

Знаменитый адвокат признается, что теперь он в курсе всего, что происходило в доме Аллы Борисовны, не исключая ее предпочтений в пище и количества походов в туалет. Добровинский отмечает, что подписание бумаг о неразглашении не мешает персоналу болтать, и не сомневается, что и об их семье сплетничают прежние помощники, пишет newia.ru.