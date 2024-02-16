Аналитик Антонов предсказывает цены на нефть Brent на уровне $84

Кроме того, он отметил, что ослабление доллара США также будет способствовать росту цен на нефть. Валютный курс доллара на российском рынке, по его мнению, будет колебаться в диапазоне 90-92 рубля, а евро — от 99 до 101 рубля. Это связано с недостатком валюты со стороны экспортирующих компаний.