Аналитик Антонов предсказывает цены на нефть Brent на уровне $84

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Он уверен, что в ближайшее время рынок будет продолжать следить за ситуацией с предложением и спросом на нефть в мире. По его словам, цена на баррель нефти Brent может достичь отметки $84, основываясь на технических сигналах, пишет RT.
Кроме того, он отметил, что ослабление доллара США также будет способствовать росту цен на нефть. Валютный курс доллара на российском рынке, по его мнению, будет колебаться в диапазоне 90-92 рубля, а евро — от 99 до 101 рубля. Это связано с недостатком валюты со стороны экспортирующих компаний.