tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Аналитик Антонов предсказывает цены на нефть Brent на уровне $84

16 февраля 2024, 09:13
В беседе с RT финансовый аналитик Владислав Антонов поделился своим прогнозом о ценах на нефть.

Он уверен, что в ближайшее время рынок будет продолжать следить за ситуацией с предложением и спросом на нефть в мире. По его словам, цена на баррель нефти Brent может достичь отметки $84, основываясь на технических сигналах, пишет RT.

Кроме того, он отметил, что ослабление доллара США также будет способствовать росту цен на нефть. Валютный курс доллара на российском рынке, по его мнению, будет колебаться в диапазоне 90-92 рубля, а евро — от 99 до 101 рубля. Это связано с недостатком валюты со стороны экспортирующих компаний.

Подпишитесь
На 52% взлетела за год цена на яйца в Свердловской области
Вчера, 09:48
Владимир Путин в Нижнем Тагиле пообещал продлить программу поддержки молодых семей
Вчера, 17:11
Формальдегид был превышен 12 февраля на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:12
Оторвут с руками: в Свердловской области остро не хватает дворников, врачей и поваров
Вчера, 09:20
До 100 тысяч рублей выросло пособие для контрактников Свердловской области
Вчера, 11:58
Свердловчане жалуются на задержку рейсов в Кольцово в день приезда Путина
Вчера, 13:55