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В Екатеринбурге пропал местный житель на иномарке

Автомобилист бесследно пропал в Екатеринбурге

16 февраля 2024, 05:01
Фото: 1MI

В Екатеринбурге пропал местный житель на иномарке

55-летний мужчина пропал в Екатеринбурге. В день исчезновения он был за рулем Hyundai Solaris темно-синего цвета. Горожанин пропал 15 февраля 2024 года.

После того, как пропавший перестал выходить на связь, его близкие забеспокоились и начали поиски.

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

В день исчезновения екатеринбуржец был одет в штаны, пуховик темного цвета и шапку. Волосы черные, цвет глаз карий, рассказали в группе ВКонтакте регионального отряда «Лиза Алерт».

Мужчину разыскивают поисковики, а также сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, 1 февраля 2024 года в поселке под Каменским-Уральским пропал без вести 45-летний местный житель. Его поиски ведут волонтеры ДПСО.

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