Автомобилист бесследно пропал в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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После того, как пропавший перестал выходить на связь, его близкие забеспокоились и начали поиски.
В день исчезновения екатеринбуржец был одет в штаны, пуховик темного цвета и шапку. Волосы черные, цвет глаз карий, рассказали в группе ВКонтакте регионального отряда «Лиза Алерт».
Мужчину разыскивают поисковики, а также сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, 1 февраля 2024 года в поселке под Каменским-Уральским пропал без вести 45-летний местный житель. Его поиски ведут волонтеры ДПСО.