Белоусов: Объем закупок у субъектов МСП за 2023 год составил 8 трлн рублей

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
При этом прирост объема закупок у малого и среднего бизнеса по сравнению с 2022 годом составил 13,5%, пишут «Ведомости».
Обеспечение участия поставщиков из числа представителей МСП в системе закупок является ключевой мерой государственной поддержки, реализуемой в рамках профильного нацпроекта, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
«Объем поставляемых малыми и средними предприятиями товаров и услуг по 223-ФЗ последовательно растет. По итогам 2023 года был обновлен рекорд за все время действия квоты на закупки у МСП. Их общая сумма достигла почти 8 трлн рублей», — отметил он.
Также Белоусов добавил, что другой главной задачей является увеличение числа предпринимателей, использующих закупки в качестве одного из рынков сбыта. Более того, за последний год их число увеличилось до 213 тыс.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что сегодня госкомпании активно занимаются импортозамещением, чтобы не зависеть от поставщиков из недружественных стран.
«Четыре из пяти договоров крупнейших заказчиков в 2023 году было заключено с МСП-поставщиками. Сформировался тренд на активизацию закупок производственной продукции у малого и среднего бизнеса, — поделился Исаевич. — Так, в общем объеме закупок у МСП около 4,3 трлн рублей заняла продукция производственного назначения».
Крупнейшими заказчиками по объему закупок у малого и среднего бизнеса стали РЖД, «Аэрофлот», «Ростелеком», «Россети».
Значительная часть закупок приходится на продукцию обрабатывающих производств (2,45 трлн рублей), сооружения и строительные работы (1,9 трлн), связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью услуги (401 млрд рублей).
В перечень регионов с наиболее высоким объемом закупок у МСП-поставщиков вошли: Москва — 2,1 трлн рублей, Санкт-Петербург — 682 млрд рублей, Московская область — 362 млрд рублей, а также Свердловская область и Республика Татарстан — 256 млрд и 192 млрд рублей соответственно.