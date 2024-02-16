Белоусов: Объем закупок у субъектов МСП за 2023 год составил 8 трлн рублей

«Объем поставляемых малыми и средними предприятиями товаров и услуг по 223-ФЗ последовательно растет. По итогам 2023 года был обновлен рекорд за все время действия квоты на закупки у МСП. Их общая сумма достигла почти 8 трлн рублей», — отметил он.