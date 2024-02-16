Безветренная погода ожидается в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Так, в понедельник, 19 февраля, утром будет -4 градуса, а ночью -14. Ветер достигнет девяти метров в секунду. 20 февраля в городе будет -5 градусов, а ночью -11 градусов. Это следует из данных портала Гисметео.
В среду, 21 февраля, в Нижнем Тагиле прогнозируется -8 градусов днем и -17 в ночное время. В оба дня ветер не превысит пяти метров в секунду.
22 и 23 февраля днем будет до -8 градусов, а ночью до -17 градусов. При этом в пятницу возможен небольшой снегопад. Оба дня будут безветренны.
Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные, 17–18 февраля, в город придет теплая для февраля погода.