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Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Безветренная погода ожидается в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

Безветренная погода ожидается в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

16 февраля 2024, 12:39
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на предстоящей рабочей неделе будет безветренно. Днем, в основном, будет около -8 градусов.

Так, в понедельник, 19 февраля, утром будет -4 градуса, а ночью -14. Ветер достигнет девяти метров в секунду. 20 февраля в городе будет -5 градусов, а ночью -11 градусов. Это следует из данных портала Гисметео.

В среду, 21 февраля, в Нижнем Тагиле прогнозируется -8 градусов днем и -17 в ночное время. В оба дня ветер не превысит пяти метров в секунду.

22 и 23 февраля днем будет до -8 градусов, а ночью до -17 градусов. При этом в пятницу возможен небольшой снегопад. Оба дня будут безветренны.

Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные, 17–18 февраля, в город придет теплая для февраля погода.

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