Бизнесмен Михаил Сутягинский готов защищать свои права

Posted Сегодня, 19:23
Published Сегодня, 19:23
Modified Сегодня, 19:25
Updated Сегодня, 19:25
Согласно заявлению официального представителя компании, обвинения в отношении Михаила Сутягинского беспочвенны и надуманны. По его словам, уроженец Казахстана Михаил Сутягинский живет и работает в России, является гражданином РФ и не скрывается от следственных органов. Как пишет gorod55.ru, представитель полагает, что объявление российского бизнесмена в розыск является методом давления на Сутягинского.
Как отмечается, в настоящее время Михаил Сутягинский, имеющий в активах предприятия сферы нефтехима и АПК, пытается через международный суд возвратить средства, вложенные в экономику Республики Казахстан.
Власти Казахстана национализировали три принадлежащих ему предприятия. В ответ на этот шаг Михаил Сутягинский намерен отстаивать свои имущественные права. Его представители уже подготовили соответствующее заявление в адрес Генпрокуратуры РФ.
Напомним, Михаил Сутягинский вместе с братом построили в Казахстане три завода — «Биохим», «Силициум» и ТОО «Баско». В свое время власти Казахстана называли эти предприятия «прорывными». На церемонии открытия присутствовал даже президент республики — в то время это был Нурсултан Назарбаев. Предприятия работали и приносили прибыль. Затем в Казахстане сменилась власть. Заводы стали жертвами рейдерских атак. Начались проблемы с энерго- и водоснабжением. Бизнес Сутягинских начали «душить» казахстанские банки. Они требовали досрочного возврата средств, выделенных на финансирование инвестпроектов.
Сейчас дела на предприятиях обстоят не лучшим образом — производство остановлено. При этом Михаил Сутягинский не сдается и намерен через суд вернуть вложенные инвестиции. Заслуживает внимания тот факт, что после принятого им решения подать исковое заявление в Международный арбитражный суд власти Казахстана стали распространять информацию об объявлении российского предпринимателя в розыск.