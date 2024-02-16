Бизнесмен Михаил Сутягинский готов защищать свои права

Напомним, Михаил Сутягинский вместе с братом построили в Казахстане три завода — «Биохим», «Силициум» и ТОО «Баско». В свое время власти Казахстана называли эти предприятия «прорывными». На церемонии открытия присутствовал даже президент республики — в то время это был Нурсултан Назарбаев. Предприятия работали и приносили прибыль. Затем в Казахстане сменилась власть. Заводы стали жертвами рейдерских атак. Начались проблемы с энерго- и водоснабжением. Бизнес Сутягинских начали «душить» казахстанские банки. Они требовали досрочного возврата средств, выделенных на финансирование инвестпроектов.