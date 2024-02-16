Что делал Владимир Путин в Нижнем Тагиле

К визиту президента в городе начали готовиться заранее. В Нижнем Тагиле усилилось патрулирование, дорожники начали приводить в порядок улицы. Журналист редакции TagilCity.ru проехала по Вагонке и заметила, что дороги расчистили от снега заметнее, чем ранее, а проезжая часть была обработана противогололедными материалами. И чем ближе к заводу — тем чище.