Что делал Владимир Путин в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
К визиту президента в городе начали готовиться заранее. В Нижнем Тагиле усилилось патрулирование, дорожники начали приводить в порядок улицы. Журналист редакции TagilCity.ru проехала по Вагонке и заметила, что дороги расчистили от снега заметнее, чем ранее, а проезжая часть была обработана противогололедными материалами. И чем ближе к заводу — тем чище.
На УВЗ появились объявления о том, что 15 февраля будет закрыта проходная со стороны улицы Вагоностроителей. Заводчанам запретили проносить на предприятие объемные сумки и поменяли график выдачи зарплаты в кассе. Также заранее стало известно на каких улицах в четверг автомобилисты не смогут парковаться.
Утром в четверг обстановка в Нижнем Тагиле была напряженная. На дорогах патрули ДПС усилили еще больше. Сотрудники Госавтоинспекции выборочно останавливали автомобили для проверки на улицах Ильича, Фестивальной, Восточном шоссе, Карла Маркса, Серовском тракте и других.
Днем улицу Карла Маркса перекрыли. На перекрестке с улицей Пархоменко выставили экипаж ДПС и грузовик, преграждающий проезд машинам. Также у школы №32 дежурили силовики и стояли микроавтобусы с мужчинами представительного вида.
15 февраля сначала в Нижний Тагил прибыл кортеж Владимира Путина. Однако сам глава государства прилетел в Екатеринбург ближе к вечеру. Из-за визита высокопоставленного лица в аэропорту Кольцово было задержано сразу несколько рейсов.
В Нижний Тагил Владимир Путин прилетел на вертолете. Подписчик редакции TagilCity.ru прислал видео, на котором сразу несколько средств воздушного транспорта летели в сторону «Уралвагонзавода».
На тагильском предприятии, которое выполняет гособоронзаказ для Минобороны, Владимир Путин осмотрел новые цеха и выпускаемую продукцию. Также он встретился с рабочими «Уралвагонзавода», поговорил с ними и сфотографировался. В подарок от заводчан президент получил деталь под названием «шестерня ведомая».
Хочу вас поблагодарить, как в таких случаях говорят, от себя лично и от наших ребят, которые используют вашу технику. Достойна самых хороших эпитетов. И Т-72 модернизированный, и Т-90, — отметил Владимир Путин.
Владимир Путин подчеркнул важность и нужность оборонной продукции, которая выпускается на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле. Так как на предприятии не хватает квалифицированных кадров, техникумам города, которые готовят специалистов для УВЗ, будет выделено 400 миллионов рублей.
Два техникума сколько могут давать? 600 человек в год. Деньги дадим дополнительно и на один техникум, и на другой. Один — базовый, тот, который числится за регионом, второй числится за федеральным университетом. По всем каналам будем немножко им давать — не немножко, наверное, под 400 миллионов, — сказал президент.
Также президент поддержал идею об учреждении в России награды для трудовых династий. Некоторые семьи на УВЗ трудятся уже не одно поколение. Владимир Путин поручил своей администрации проработать, как можно реализовать предложение, поступившее от сотрудника предприятия.
Недавно мы сделали знак «За успехи в труде». В этом году учредили орден трудовой доблести. Но так, чтобы как-то развернуть это в сторону трудовых династий, в голову никому не приходило, а Вам пришло, — ответил Владимир Путин.
Кроме того, глава Российской Федерации отметил, что в стране будут продолжать реализовывать программу поддержки молодых семей. Финансирование на эти цели уже предусмотрено на ближайшие годы.
Программа хороша тем, что предоставляется достаточно неплохая субсидия, от 30 до 33%, на погашение кредитов, взятых под приобретение жилья. Она очень востребована, — отметил президент.
После посещения «Уралвагонзавода» кортеж президента отправился по улицам города в школу №32. Учебное заведение было капитально отремонтировано по нацпроекту «Образование», в нем появились современное оборудование и различные лаборатории.
Экскурсию по школе Владимиру Путину провела директор Галина Масликова. Он осмотрел актовый и спортивный залы, столовую, кабинеты химии, биологии, физики и посидел за партой.
Затем президент вернулся на «Уралвагонзавод» и улетел на вертолете в Верхнюю Пышму. Там он посетил завод «Уральские локомотивы» и провел совещание с железнодорожниками.