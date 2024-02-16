Что сделано и как работал «Новый молодежный театр» в Тагиле во время капремонта

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
Основные работы по капитальному ремонту подошли концу. Впереди — оснащение сцены режиссерской связью, трансляцией и служебными помещениями. Это один из четырех разделов по реконструкции театра в рамках национального проекта «Культура». В ближайшее время администрация объявит новый аукцион.
Сейчас работа продолжается, мы готовим необходимую документацию и в ближайшее время объявим еще один аукцион, — рассказал директор «Нового молодежного театра» Наталия Мозжакова.
Весь коллектив театра уже переехал в родные пенаты. Мастерские практически обжили. На складские помещения перевезли декорации действующих спектаклей. Директор особенно отметила, что уже установлены кресла в зале, всего посадочных мест 154, также есть оборудованные места для маломобильных граждан, есть удобные пандусы, что тоже не может не радовать. Зал тоже практически готов принять зрителя, и совсем скоро театр начнет функционировать полностью.
Скорее всего полноценно начнем в сентябре, зависит от наличия оборудования, от изменений, которые будут внесены в проект. Потому что исполнитель должен будет скорректировать проектно-сметную документацию, пройти государственную экспертизу и выполнить все работы. Это все равно достаточно большой объем, — делится результатами проделанной работы Наталия Мозжакова.
Впереди у театра много творческих проектов. Коллектив попал в федеральную программу «Большие гастроли». Теперь ребят ждут гастроли в гости к Туапсинскому ТЮЗу. «Новый молодежный театр» поедет на их площадку, а ТЮЗ приедет в Нижний Тагил. В марте пространство театра будет использоваться для выставок. Также весной начнется набор в детскую театральную студию. Более того, в планах большой музыкальный проект.
Мы планируем набрать подростков, которым будем проводить мастер классы по сценречи, пластики и актерскому мастерству. На три месяца наберем группу и по окончанию обучения выпустить какой-либо эскиз или перфоманс. Также у нас есть музыкальный проект, это будет музыкально-артистические квесты. Обживаем наш дом и наполняем его творчеством, — делится планами директор театра Наталия Мозжакова.
Последние полтора года, пока шел ремонт, были связаны с огромным количеством переездов, новых площадок. Коллектив театра побывал в разных регионах, и, по словам актеров, было ощущение, что они не дома. И вот, наконец, они с полной уверенностью могут сказать, что будут возвращать обратно своего зрителя.
Пока шел ремонт, мы много раз переезжали, меняя площадки. Были в разных регионах и везде было ощущение, что мы не дома. Теперь наконец-то мы вернулись в наш родной дом и можем возвращать людей, чтобы они ходили к нам, в наше красивое здание. Чтобы просто проходя мимо, они думали — это наш театр, — делится планами Сергей Каляев, артист «Нового молодежного театра».
Во время ремонта актеры, режиссеры и работники сцены занимали четвертый этаж администрации Дзержинского района. Не смотря на то, что ребята рады вернуться в родной и обновленный театр, время в администрации они вспоминают с улыбкой. Там было холодно и артистам своими руками приходилось утеплять деревянные рамы, им есть что вспомнить.
Мы дошли до того, что стали показывать там спектакли. Сотрудники администрации Дзержинского района поднимались к нам, чтобы увидеть наше выступление. Тут уже высший уровень комфорта, здесь есть все, что необходимо для того, чтобы театр функционировал, — рассказал Сергей Каляев.
«Молодежный театр» начинает свою историю в 1993 году, а само здание театра было построено в 1936 году. Раньше там располагался кинотеатр и дом культуры строителей «Уралмашстрой». Последний ремонт датируется 1973 годом. В обновленном здании на втором этаже даже сохранили часть старой кладки. Как раз там в планах проводить будущие выставки фотографий и других экспозиций. Капитальный ремонт «Нового молодежного театра» начался в 2022 году.