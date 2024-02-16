Что сделано и как работал «Новый молодежный театр» в Тагиле во время капремонта

«Молодежный театр» начинает свою историю в 1993 году, а само здание театра было построено в 1936 году. Раньше там располагался кинотеатр и дом культуры строителей «Уралмашстрой». Последний ремонт датируется 1973 годом. В обновленном здании на втором этаже даже сохранили часть старой кладки. Как раз там в планах проводить будущие выставки фотографий и других экспозиций. Капитальный ремонт «Нового молодежного театра» начался в 2022 году.