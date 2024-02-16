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Posted Сегодня, 04:02

Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

Капремонт «Нового молодежного театра» в Нижнем Тагиле подходит к концу

Что сделано и как работал «Новый молодежный театр» в Тагиле во время капремонта

16 февраля 2024, 04:02
Фото: tagilcity.ru

Капремонт «Нового молодежного театра» в Нижнем Тагиле подходит к концу

317 млн рублей потрачено на капитальный ремонт «Нового молодежного театра». В 2024 года в рамках национального проекта «Культура» будет выделено еще более 122 млн рублей. О результатах проекта по обновлению театра рассказал директор учреждения Наталия Мозжакова.

Осталось немного 

Основные работы по капитальному ремонту подошли концу. Впереди — оснащение сцены режиссерской связью, трансляцией и служебными помещениями. Это один из четырех разделов по реконструкции театра в рамках национального проекта «Культура». В ближайшее время администрация  объявит новый аукцион.

Внутри «Молодежного театра»Внутри «Молодежного театра»
Внутри «Молодежного театра»
Фото: tagilcity.ru
Сейчас работа продолжается, мы готовим необходимую документацию и в ближайшее время объявим еще один аукцион, — рассказал директор «Нового молодежного театра» Наталия Мозжакова.
317 млн рублей потрачено на реконструкцию «Молодежного театра» в Нижнем Тагиле
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Дальнейшие планы 

Весь коллектив театра уже переехал в родные пенаты. Мастерские практически обжили. На складские помещения перевезли декорации действующих спектаклей. Директор особенно отметила, что уже установлены кресла в зале, всего посадочных мест 154, также есть оборудованные места для маломобильных граждан, есть удобные пандусы, что тоже не может не радовать. Зал тоже практически готов принять зрителя, и совсем скоро театр начнет функционировать полностью.

Скорее всего полноценно начнем в сентябре, зависит от наличия оборудования, от изменений, которые будут внесены в проект. Потому что исполнитель должен будет скорректировать проектно-сметную документацию, пройти государственную экспертизу и выполнить все работы. Это все равно достаточно большой объем, — делится результатами проделанной работы Наталия Мозжакова.
Зрительный зал «Молодежного театра»Зрительный зал «Молодежного театра»
Зрительный зал «Молодежного театра»Зрительный зал «Молодежного театра»
Зрительный зал "Молодежного театра"Зрительный зал "Молодежного театра"
Зрительный зал "Молодежного театра"Зрительный зал "Молодежного театра"
Зрительный зал «Молодежного театра»
Фото: tagilcity.ru

Впереди у театра много творческих проектов. Коллектив попал в федеральную программу «Большие гастроли». Теперь ребят ждут гастроли в гости к Туапсинскому ТЮЗу. «Новый молодежный театр» поедет на их площадку, а ТЮЗ приедет в Нижний Тагил. В марте пространство театра будет использоваться для выставок. Также весной начнется набор в детскую театральную студию. Более того, в планах большой музыкальный проект.

Мы планируем набрать подростков, которым будем проводить мастер классы по сценречи, пластики и актерскому мастерству. На три месяца наберем группу и по окончанию обучения выпустить какой-либо эскиз или перфоманс. Также у нас есть музыкальный проект, это будет музыкально-артистические квесты. Обживаем наш дом и наполняем его творчеством, — делится планами директор театра Наталия Мозжакова.

Пока шел ремонт

Последние полтора года, пока шел ремонт, были связаны с огромным количеством переездов, новых площадок. Коллектив театра побывал в разных регионах, и, по словам актеров, было ощущение, что они не дома. И вот, наконец, они с полной уверенностью могут сказать, что будут возвращать обратно своего зрителя.

Пока шел ремонт, мы много раз переезжали, меняя площадки. Были в разных регионах и везде было ощущение, что мы не дома. Теперь наконец-то мы вернулись в наш родной дом и можем возвращать людей, чтобы они ходили к нам, в наше красивое здание. Чтобы просто проходя мимо, они думали — это наш театр, — делится планами Сергей Каляев, артист «Нового молодежного театра».

Во время ремонта актеры, режиссеры и работники сцены занимали четвертый этаж администрации Дзержинского района. Не смотря на то, что ребята рады вернуться в родной и обновленный театр, время в администрации они вспоминают с улыбкой. Там было холодно и артистам своими руками приходилось утеплять деревянные рамы, им есть что вспомнить.

Мы дошли до того, что стали показывать там спектакли. Сотрудники администрации Дзержинского района поднимались к нам, чтобы увидеть наше выступление. Тут уже высший уровень комфорта, здесь есть все, что необходимо для того, чтобы театр функционировал, — рассказал Сергей Каляев.

Немного истории

«Молодежный театр» начинает свою историю в 1993 году, а само здание театра было построено в 1936 году. Раньше там располагался кинотеатр и дом культуры строителей «Уралмашстрой». Последний ремонт датируется 1973 годом. В обновленном здании на втором этаже даже сохранили часть старой кладки. Как раз там в планах проводить будущие выставки фотографий и других экспозиций. Капитальный ремонт «Нового молодежного театра» начался в 2022 году.

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