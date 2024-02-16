Дайте денег: мессенждеры олимпийской чемпионки Татаревой из Екатеринбурга взломали

Чемпионка ОИ в бразильском Рио-де-Жанейро, обладательница серебряной медали на Олимпийских играх в Токио и уроженка Екатеринбурга Анастасия Татарева стала жертвой мошенников. Хакеры-преступники взломали ее аккаунты в Telergram и WhatsApp*. Об этом спортсменка сообщила в соцсетях.