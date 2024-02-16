Дайте денег: мессенждеры олимпийской чемпионки Татаревой из Екатеринбурга взломали

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Чемпионка ОИ в бразильском Рио-де-Жанейро, обладательница серебряной медали на Олимпийских играх в Токио и уроженка Екатеринбурга Анастасия Татарева стала жертвой мошенников. Хакеры-преступники взломали ее аккаунты в Telergram и WhatsApp*. Об этом спортсменка сообщила в соцсетях.
После этого аферисты начали рассылать сообщения всем контактам Анастасии с просьбой одолжить деньги.
Как пояснила Татарева в беседе с «КП — Екатеринбург», мошенники не захотели идти легким путем, поэтому не ограничились текстовыми сообщениями, а подделали голос с помощью технологии искусственного интеллекта Deepfake .
Однако олимпийская чемпионка вовремя заметила странную активность и успела предупредить своих знакомых о взломе.
Ранее о том, что от его имени могут действовать мошенники, предупредил певец Niletto.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России.