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Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Аферисты взломали аккаунты олимпийской чемпионки Татаревой в мессенджерах

Дайте денег: мессенждеры олимпийской чемпионки Татаревой из Екатеринбурга взломали

16 февраля 2024, 13:46
Фото: 1MI

Аферисты взломали аккаунты олимпийской чемпионки Татаревой в мессенджерах

Мошенники-хакеры воспользовались возможностями нейросетей и взломали аккаунты в мессенджерах чемпионки Олимпийских Игр по художественной гимнастике Анастасии Татаревой из Екатеринбурга.

Чемпионка ОИ в бразильском Рио-де-Жанейро, обладательница серебряной медали на Олимпийских играх в Токио и уроженка Екатеринбурга Анастасия Татарева стала жертвой мошенников. Хакеры-преступники взломали ее аккаунты в Telergram и WhatsApp*. Об этом спортсменка сообщила в соцсетях.

После этого аферисты начали рассылать сообщения всем контактам Анастасии с просьбой одолжить деньги.

Как пояснила Татарева в беседе с «КП — Екатеринбург», мошенники не захотели идти легким путем, поэтому не ограничились текстовыми сообщениями, а подделали голос с помощью технологии искусственного интеллекта Deepfake .

Однако олимпийская чемпионка вовремя заметила странную активность и успела предупредить своих знакомых о взломе.

Ранее о том, что от его имени могут действовать мошенники, предупредил певец Niletto.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России.

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#Общество#Происшествия#Соцсети#Взлом#Мошенники#Олимпийские игры#Чемпионка#Екатеринбург#Искусственный интеллект#Дарья Бобровицкая
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