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Свердловского священника-протестанта Чарова подозревают в оправдании терроризма

Дело об оправдании терроризма открыли против неопятидесятника из Свердловской области

16 февраля 2024, 17:49

Свердловского священника-протестанта Чарова подозревают в оправдании терроризма

Протестантского священника из деревни Савиново Свердловской области ранее уже обвиняли в дискредитации ВС РФ.

Против Эдуарда Чарова, который является священнослужителем протестантского движения неопятидесятников, открыто уголовное производство по подозрению в оправдании терроризма. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы. Об этом пишет РБК со ссылкой на супругу подозреваемого Инну.

По ее словам, с обыском правоохранительные органы пришли 31 января «за саркастический комментарий в интернете». Сейчас Чаров находится под домашним арестом.

Ранее священник-протестант уже имел проблемы с законом из-за постов в соцсетях против специальной военной операции. За дискредитацию армии России Чаров в апреле 2023 года получил штраф в размере 45 тысяч рублей.

Кроме того, он становился фигурантом уголовных дел о хищении.

Ранее «Коммерсант» писал что Чаров занимается благотворительностью в обители милосердия в Савиново Красноуфимского округа.

9 февраля стало известно, что экс-священнику РПЦ Владимиру Зайцеву суд отменил штраф за дискредитацию ВС РФ, так как истек срок давности по делу.

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#Общество#Свердловская область#Уголовное дело#Красноуфимск#Священник#Обыск#Соцсети#Терроризм#Екатеринбург#Дискредитация ВС РФ#Дарья Бобровицкая
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