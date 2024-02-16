Дело об оправдании терроризма открыли против неопятидесятника из Свердловской области

Против Эдуарда Чарова, который является священнослужителем протестантского движения неопятидесятников, открыто уголовное производство по подозрению в оправдании терроризма. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы. Об этом пишет РБК со ссылкой на супругу подозреваемого Инну.