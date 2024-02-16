Дело об оправдании терроризма открыли против неопятидесятника из Свердловской области

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
Против Эдуарда Чарова, который является священнослужителем протестантского движения неопятидесятников, открыто уголовное производство по подозрению в оправдании терроризма. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы. Об этом пишет РБК со ссылкой на супругу подозреваемого Инну.
По ее словам, с обыском правоохранительные органы пришли 31 января «за саркастический комментарий в интернете». Сейчас Чаров находится под домашним арестом.
Ранее священник-протестант уже имел проблемы с законом из-за постов в соцсетях против специальной военной операции. За дискредитацию армии России Чаров в апреле 2023 года получил штраф в размере 45 тысяч рублей.
Кроме того, он становился фигурантом уголовных дел о хищении.
Ранее «Коммерсант» писал что Чаров занимается благотворительностью в обители милосердия в Савиново Красноуфимского округа.
9 февраля стало известно, что экс-священнику РПЦ Владимиру Зайцеву суд отменил штраф за дискредитацию ВС РФ, так как истек срок давности по делу.