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Денис Буцаев собщил о новых полномочиях РЭО по проверке утилизаторов в рамках РОП

Денис Буцаев собщил о новых полномочиях РЭО по проверке утилизаторов в рамках РОП

16 февраля 2024, 19:01
Фото: Изображение Midjourney
Российский экологический оператор (РЭО) получил полномочия на проверку документов и проведение выездных оценок утилизаторов отходов от использования товаров в рамках механизма расширенной ответственности производителей (РОП).

Соответствующее постановление № 171, подписанное председателем Правительства Российской Федерации 14 февраля 2024 года, устанавливает эти полномочия.

Согласно законодательству о РОП, производители и импортеры обязаны отчитываться за утилизацию отходов от своих товаров и упаковки, заключая договоры только с проверенными утилизаторами, внесенными в специальный реестр. Этими утилизаторами могут быть как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Правила также распространяются на производителей и импортеров, которые решили самостоятельно утилизировать отходы на своих предприятиях. Если утилизатор отсутствует в реестре, его акты по утилизации не будут учтены. Включение в реестр осуществляется по заявке, поданной на портале системы учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ) с 1 января. После проверки специалистами РЭО наличия необходимых мощностей и фактического производства товаров из отходов или вторичного сырья Росприроднадзор принимает решение о включении утилизатора в реестр.

Специалисты РЭО при проведении выездной оценки проверяют достоверность информации, представленной утилизатором для включения в реестр, а также наличие необходимого оборудования и мощностей для производства товаров из вторичного сырья, пишет gorod55.ru.

По результатам проверки документов и выездной оценки РЭО готовит заключение для Росприроднадзора, которое учитывается при решении о включении утилизатора в реестр или об отказе.

«Создание реестра проверенных утилизаторов поможет сделать отрасль более прозрачной и стимулирует производителей к соблюдению нормативов по утилизации. Этот шаг является важным для реформирования отрасли обращения с отходами и перехода к экономике замкнутого цикла», — отмечает директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Выездная оценка проводится на основании заявки на включение в реестр. О том, как подать заявление на включение в реестр, можно прочитать на сайте РЭО.

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