Денис Буцаев собщил о новых полномочиях РЭО по проверке утилизаторов в рамках РОП

Согласно законодательству о РОП, производители и импортеры обязаны отчитываться за утилизацию отходов от своих товаров и упаковки, заключая договоры только с проверенными утилизаторами, внесенными в специальный реестр. Этими утилизаторами могут быть как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Правила также распространяются на производителей и импортеров, которые решили самостоятельно утилизировать отходы на своих предприятиях. Если утилизатор отсутствует в реестре, его акты по утилизации не будут учтены. Включение в реестр осуществляется по заявке, поданной на портале системы учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ) с 1 января. После проверки специалистами РЭО наличия необходимых мощностей и фактического производства товаров из отходов или вторичного сырья Росприроднадзор принимает решение о включении утилизатора в реестр.