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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

ДТП с участием двух грузовиков произошло на трассе Екатеринбург — Тюмень

Два грузовика столкнулись на трассе Екатеринбург — Тюмень

16 февраля 2024, 09:22
Фото: ГИБДД по Свердловской области

ДТП с участием двух грузовиков произошло на трассе Екатеринбург — Тюмень

Грузовые машины МАН и Volvo столкнулись друг с другом на автодороге Екатеринбург — Тюмень. Авария случилась 16 февраля 2024 года.

Известно, что пострадавших в дорожном ЧП нет. Спасатели и сотрудники ГИБДД устраняют последствия случившегося, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Обстоятельства и причины аварии в настоящее время неизвестны. Транспортное движение на данном участке дороги временно закрыто. Инспекторы организовали объезд для автомобилистов на 34 километре через разворот.

Напомним, 10 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле столкнулись две иномарки. В результате аварии пострадали трое человек, двое из которых дети.

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