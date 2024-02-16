Два грузовика столкнулись на трассе Екатеринбург — Тюмень

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Известно, что пострадавших в дорожном ЧП нет. Спасатели и сотрудники ГИБДД устраняют последствия случившегося, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Обстоятельства и причины аварии в настоящее время неизвестны. Транспортное движение на данном участке дороги временно закрыто. Инспекторы организовали объезд для автомобилистов на 34 километре через разворот.
Напомним, 10 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле столкнулись две иномарки. В результате аварии пострадали трое человек, двое из которых дети.