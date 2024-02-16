Екатеринбуржцы узнали о предвыборной программе кандидата в президенты Даванкова

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Updated Сегодня, 04:22
Владислав Даванков за последние несколько недель посетил 19 регионов России, где провел порядка 75 встреч с общественностью. Проанализировав все предложения жителей страны, в том числе екатеринбуржцев, политик представил свою президентскую программу и отметил, что она показывает, какой люди хотели бы видеть свою родину.
Во внешней политике Владислав Даванков выступает за нормализацию отношений с другими странами.
Это программа мирного развития. Я — за мир и переговоры. Но без отката назад. Поработав в десятке стран и проведя сотни переговоров, знаю, что это возможно, — подчеркнул он.
Кандидат от «Новых людей» предлагает законодательно закрепить в расходах федерального бюджета не менее 20% трат на образование и здравоохранение.
Сегодня на них идет меньше 10% бюджета. Понятно, почему в больницах очереди, на прием у терапевта 15 минут, а в школах учителя на детей срываются. Первое, что нужно сделать — удвоить расходы на медицину и образование. Это остановит бездумную «оптимизацию», слияние школ, больниц и сокращения, — рассказал Владислав Даванков.
Чтобы высвободить деньги на это направление, необходимо экономить на чиновниках.
Следует заменить треть бессмысленных начальников и контролеров искусственным интеллектом. Сократить центральные аппараты силовых структур, усилив работу на местах. Отказаться от всех ведомственных дворцов, дорогих офисов и так далее. Деньги нужны на развитие и заботу, а не контроль за людьми, — добавил кандидат в президенты.
Один из основных пунктов президентской программы — справедливое распределение денег между Москвой и другими регионами РФ.
Крупные добывающие и перерабатывающие госкомпании должны регистрироваться и платить налоги не в столице, а там, где непосредственно расположено производство, — заявил Владислав Даванков.
Отдельный блок касается реформы государственного правления.
Нужно вернуть прямые выборы мэров по всей стране. В перспективе — прямая выборность судей и участковых, и их персональная ответственность за незаконно принятые решения. У людей должен быть простой механизм отзыва любого чиновника или депутата. Прямо через «Госуслуги», простым большинством голосов, — пояснил политик.
Также Даванков подготовил программу «умного мигрантозамещения». Она, по мнению кандидата в президенты, позволит снизить количество трудовых мигрантов за шесть лет как минимум вдвое — без потерь для производительности труда. Вице-спикер Госдумы считает, что этого можно достигнуть, если сделать ставку на современные технологии, а не дешевую рабочую силу мигрантов.
Напомним, в качестве кандидатов в президенты официально зарегистрированы четверо: Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.