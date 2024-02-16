Екатеринбуржцы узнали о предвыборной программе кандидата в президенты Даванкова

Также Даванков подготовил программу «умного мигрантозамещения». Она, по мнению кандидата в президенты, позволит снизить количество трудовых мигрантов за шесть лет как минимум вдвое — без потерь для производительности труда. Вице-спикер Госдумы считает, что этого можно достигнуть, если сделать ставку на современные технологии, а не дешевую рабочую силу мигрантов.