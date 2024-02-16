Электрички массово встали под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Об этом сообщили сами пассажиры. По их словам, машинист открыл дверь и сказал, что все желающие могут выйти, сообщается в telegram-канале «Свет».
Большинство людей остались, но кто-то вышел. Согласно расписанию, в Нижнем Тагиле пассажиры должны были быть чуть позднее семи часов вечера, но прибыли они на три часа позже.
Кроме того, в соцсетях сообщается, что встала также электричка Качканар-Кольцово. Предварительно известно, что она сломалась.
Ранее сообщалось, что пассажиры электрички из уральской столицы в Челябинск ехали в холодных и темных вагонах, о чем не были заранее предупреждены.