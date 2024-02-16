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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Под Нижним Тагилом массово встали электрички

Электрички массово встали под Нижним Тагилом

16 февраля 2024, 07:24
Фото: 1MI

Под Нижним Тагилом массово встали электрички

Электрички «Ласточки» массово встали под Нижним Тагилом. Речь идет о составах, следовавших из Екатеринбурга в Серов. Они остановились на более чем два часа.

Об этом сообщили сами пассажиры. По их словам, машинист открыл дверь и сказал, что все желающие могут выйти, сообщается в telegram-канале «Свет».

Большинство людей остались, но кто-то вышел. Согласно расписанию, в Нижнем Тагиле пассажиры должны были быть чуть позднее семи часов вечера, но прибыли они на три часа позже.

Кроме того, в соцсетях сообщается, что встала также электричка Качканар-Кольцово. Предварительно известно, что она сломалась.

Ранее сообщалось, что пассажиры электрички из уральской столицы в Челябинск ехали в холодных и темных вагонах, о чем не были заранее предупреждены.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Пассажиры#Серов#Качканар#Ласточка#Расписание#Электрички#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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