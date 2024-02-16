Евгений Куйвашев принял участие во встрече по развитию высокоскоростного ж/д движения

На заводе «Уральские локомотивы» уже закончились подготовительные этапы для начала работ по строительству. До конца года планируется завершить разработку технического проекта поезда. В планах, поезд сможет разгоняться до 400 км/ч, в нем будет восемь вагонов. Будет четыре класса вагонов.