Евгений Куйвашев принял участие во встрече по развитию высокоскоростного ж/д движения

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Оно было посвящено развитию высокоскоростному ж/д движению. Речь идет о строительстве магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Регион готов обеспечить такие магистрали современным подвижным составом, сообщает департамент информполитики.
Отмечается, то это важнейший технологический проект для машиностроения страны в целом. Владимир Путин рассказал, что в будушем планируется организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера.
На заводе «Уральские локомотивы» уже закончились подготовительные этапы для начала работ по строительству. До конца года планируется завершить разработку технического проекта поезда. В планах, поезд сможет разгоняться до 400 км/ч, в нем будет восемь вагонов. Будет четыре класса вагонов.
Ранее был создан список дорог, которые отремонтируют в Свердловской области в 2024 году.