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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Глава Свердловской области поучаствовал в совещании по развитию ж/д транспорта

Евгений Куйвашев принял участие во встрече по развитию высокоскоростного ж/д движения

16 февраля 2024, 12:20
Фото: Департамент информационной политики

Глава Свердловской области поучаствовал в совещании по развитию ж/д транспорта

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поучаствовал в совещании, которое провел Владимир Путин.

Оно было посвящено развитию высокоскоростному ж/д движению. Речь идет о строительстве магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Регион готов обеспечить такие магистрали современным подвижным составом, сообщает департамент информполитики.

Отмечается, то это важнейший технологический проект для машиностроения страны в целом. Владимир Путин рассказал, что в будушем планируется организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера.

На заводе «Уральские локомотивы» уже закончились подготовительные этапы для начала работ по строительству. До конца года планируется завершить разработку технического проекта поезда. В планах, поезд сможет разгоняться до 400 км/ч, в нем будет восемь вагонов. Будет четыре класса вагонов.

Ранее был создан список дорог, которые отремонтируют в Свердловской области в 2024 году.

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#Транспорт#Москва#Евгений Куйвашев#Санкт-Петербург#Поезда#Поезд#Совещание#Магистраль#Екатеринбург#Ж/д пути#Дарья Сорокина
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