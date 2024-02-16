Фура Volvo сбила 77-летнюю пенсионерку под Ивделем на пешеходном переходе

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
В пятницу, 16 февраля, грузовая машина сбила пешехода, пожилую пенсионерку, которая с тяжелыми травмами попала в реанимацию. Об этом сообщает ГИБДД Свердловской области.
Фура Volvo ехала из Североуральска в сторону Югорска. Женщина переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе на 1 км трассы под Ивделем. 51-летний водитель со стажем 33 года объяснил автоинспекторам, что не заметил старушку. В момент наезда дальнобойщик был трезв и ранее к административной ответственности его не привлекали.
Женщину в тяжелом состоянии увезли в Ивд6ельскую ЦРБ. Врачи борются за ее жизнь.
Ранее еще одна жительница Свердловской области пострадала в ДТП с тремя иномарками и троллейбусом в Екатеринбурге.