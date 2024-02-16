Фура Volvo сбила 77-летнюю пенсионерку под Ивделем на пешеходном переходе

Фура Volvo ехала из Североуральска в сторону Югорска. Женщина переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе на 1 км трассы под Ивделем. 51-летний водитель со стажем 33 года объяснил автоинспекторам, что не заметил старушку. В момент наезда дальнобойщик был трезв и ранее к административной ответственности его не привлекали.