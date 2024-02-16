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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

На автодороге под Ивделем в Свердловской области грузовик сбил 77-летнюю женщину

Фура Volvo сбила 77-летнюю пенсионерку под Ивделем на пешеходном переходе

16 февраля 2024, 13:08
Фото: 1MI

На автодороге под Ивделем в Свердловской области грузовик сбил 77-летнюю женщину

Попавшая под колеса грузовика на автотрассе «Ивдель — Ж/д станция Ивдель 1» бабушка выжила, но попала в реанимацию.

В пятницу, 16 февраля, грузовая машина сбила пешехода, пожилую пенсионерку, которая с тяжелыми травмами попала в реанимацию. Об этом сообщает ГИБДД Свердловской области.

Фура Volvo ехала из Североуральска в сторону Югорска. Женщина переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе на 1 км трассы под Ивделем. 51-летний водитель со стажем 33 года объяснил автоинспекторам, что не заметил старушку. В момент наезда дальнобойщик был трезв и ранее к административной ответственности его не привлекали.

Женщину в тяжелом состоянии увезли в Ивд6ельскую ЦРБ. Врачи борются за ее жизнь.

Ранее еще одна жительница Свердловской области пострадала в ДТП с тремя иномарками и троллейбусом в Екатеринбурге.

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#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Пешеходный переход#Пенсионерка#Водитель#Грузовик#Ивдель#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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