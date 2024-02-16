Химик из Свердловской области Валерий Чарушин получил престижную Демидовскую премию

Лауреатами стали трое известных ученых, в том числе уроженец Свердловской области академик Валерий Чарушин. Ученый известен своими исследованиями в области органического синтеза и фармакологии. Является одним из разработчиков противовирусного препарата «Триазавирин», который помог спасти жизни многим людям во время пандемии ковида.