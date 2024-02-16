Химик из Свердловской области Валерий Чарушин получил престижную Демидовскую премию

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Одну из самых престижных в Российской Федерации премий в области науки — Демидовскую, вручили в пятницу, 16 февраля, в резиденции губернатора Евгения Куйвашева, сообщает департамент информполитики.
Лауреатами стали трое известных ученых, в том числе уроженец Свердловской области академик Валерий Чарушин. Ученый известен своими исследованиями в области органического синтеза и фармакологии. Является одним из разработчиков противовирусного препарата «Триазавирин», который помог спасти жизни многим людям во время пандемии ковида.
Академик Борис Четвертушкин — москвич, работает в сфере прикладной математики. Занимается математическим моделированием поведения газов, вязких жидкостей и плазмы в разных условиях.
Третий лауреат, историк и археолог Николай Макаров, также живет и работает в Москве, является специалистом по средневековой истории русского Севера.
Каждый из этих выдающихся ученых получит по 2 миллиона рублей.
Напомним, что сумма выплат была увеличена в два раза решением попечительского совета премии по инициативе президента научного Демидовского фонда, губернатора Евгения Куйвашева в январе 2024 года.