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Ученый из Свердловской области Валерий Чарушин стал лауреатом Демидовской премии

Химик из Свердловской области Валерий Чарушин получил престижную Демидовскую премию

16 февраля 2024, 16:33
Фото: информационный портал Свердловской области

Ученый из Свердловской области Валерий Чарушин стал лауреатом Демидовской премии

Также награду на торжественной церемонии в Екатеринбурге получили два московских академика.

Одну из самых престижных в Российской Федерации премий в области науки — Демидовскую, вручили в пятницу, 16 февраля, в резиденции губернатора Евгения Куйвашева, сообщает департамент информполитики.

Лауреатами стали трое известных ученых, в том числе уроженец Свердловской области академик Валерий Чарушин. Ученый известен своими исследованиями в области органического синтеза и фармакологии. Является одним из разработчиков противовирусного препарата «Триазавирин», который помог спасти жизни многим людям во время пандемии ковида.

Академик Борис Четвертушкин — москвич, работает в сфере прикладной математики. Занимается математическим моделированием поведения газов, вязких жидкостей и плазмы в разных условиях.

Третий лауреат, историк и археолог Николай Макаров, также живет и работает в Москве, является специалистом по средневековой истории русского Севера.

Каждый из этих выдающихся ученых получит по 2 миллиона рублей.

Напомним, что сумма выплат была увеличена в два раза решением попечительского совета премии по инициативе президента научного Демидовского фонда, губернатора Евгения Куйвашева в январе 2024 года.

Фото: информационный портал Свердловской области
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