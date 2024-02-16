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Published Сегодня, 15:35

Modified Сегодня, 15:37

Updated Сегодня, 15:37

На Донбасс из Свердловской области отправилась партия гуманитарного груза

Из Екатеринбурга на Донбасс отправились фуры с гуманитарной помощью

16 февраля 2024, 15:35
Фото: мэрия Екатеринбурга

На Донбасс из Свердловской области отправилась партия гуманитарного груза

Жители Свердловской области собрали для бойцов из Екатеринбурга около 40 тонн обуви, одежды, лекарств и других необходимых вещей.

Большую партию гуманитарной помощи в пятницу, 16 февраля, отправили свердловчане уроженцам Свердловской области, которые сейчас находятся в зоне СВО. Акция приурочена к приближающемуся празднику — Дню защитника Отечества, информирует мэрия Екатеринбурга.

Всего волонтеры фонда «Мы рядом» вместе с другими общественными организациями и жителями собрали около 40 тонн одежды, обуви, лекарств и т. д.

Большим подспорьем в зоне боевых действий для бойцов будут три автомобиля «Нива» и пять мотоциклов «Урал». Кроме того, военнослужащих обеспечили средствами связи, печками, бензопилами, генераторами и другими вещами, без которых на линии боевого соприкосновения приходится нелегко.

Дети из Екатеринбурга отправили защитникам «теплые» посылки — рисунки и письма со словами поддержки.

В декабре партия гуманитарного груза отправилась на СВО из Нижнего Тагила.

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#Свердловская область#Фонд#Донбасс#Бойцы#Груз#Посылки#Гуманитарная помощь#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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