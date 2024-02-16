Из Екатеринбурга на Донбасс отправились фуры с гуманитарной помощью

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Большую партию гуманитарной помощи в пятницу, 16 февраля, отправили свердловчане уроженцам Свердловской области, которые сейчас находятся в зоне СВО. Акция приурочена к приближающемуся празднику — Дню защитника Отечества, информирует мэрия Екатеринбурга.
Всего волонтеры фонда «Мы рядом» вместе с другими общественными организациями и жителями собрали около 40 тонн одежды, обуви, лекарств и т. д.
Большим подспорьем в зоне боевых действий для бойцов будут три автомобиля «Нива» и пять мотоциклов «Урал». Кроме того, военнослужащих обеспечили средствами связи, печками, бензопилами, генераторами и другими вещами, без которых на линии боевого соприкосновения приходится нелегко.
Дети из Екатеринбурга отправили защитникам «теплые» посылки — рисунки и письма со словами поддержки.
В декабре партия гуманитарного груза отправилась на СВО из Нижнего Тагила.