Из Екатеринбурга на Донбасс отправились фуры с гуманитарной помощью

Большим подспорьем в зоне боевых действий для бойцов будут три автомобиля «Нива» и пять мотоциклов «Урал». Кроме того, военнослужащих обеспечили средствами связи, печками, бензопилами, генераторами и другими вещами, без которых на линии боевого соприкосновения приходится нелегко.