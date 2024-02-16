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Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

Из Нефтекамска прибыли в Екатеринбург 30 новых автобусов

Крупную партию новых автобусов доставили в Екатеринбург

16 февраля 2024, 04:33
Фото: 1MI

Из Нефтекамска прибыли в Екатеринбург 30 новых автобусов

В Екатеринбурге появилось несколько десятков новых автобусов. Партию общественного транспорта доставили из Нефтекамска.

В настоящий момент транспорт проходит техосмотр и доукомплектацию. В салонах будут установлены камеры, которые смогут фиксировать количество пассажиров, несколько валидаторов, а также кондиционеры, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

У кондукторов автобусов появятся мобильные терминалы. Также в салонах будет установлена программа, которая позволит работать навигационной системе, а также системе оплаты проезда.

Обкатку автобусы проходили в Нефтекамске. После того, как все работы будут закончены, транспорт будет передан городу.

Напомним, в Нижнем Тагиле начали тестировать электробус «Генерал». После этого его пустят по маршруту ТРЦ «Кит» — УВЗ.

Проезд по безналу будет доступен во всех муниципальных автобусах Нижнего Тагила
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#Транспорт#Техосмотр#Пассажиры#Партия#Камеры#Общественный транспорт#Кондиционеры#Обкатка#Автобусы#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Оплата проезда#Кондукторы
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