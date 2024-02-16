Крупную партию новых автобусов доставили в Екатеринбург

В настоящий момент транспорт проходит техосмотр и доукомплектацию. В салонах будут установлены камеры, которые смогут фиксировать количество пассажиров, несколько валидаторов, а также кондиционеры, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.