Крупную партию новых автобусов доставили в Екатеринбург

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
В настоящий момент транспорт проходит техосмотр и доукомплектацию. В салонах будут установлены камеры, которые смогут фиксировать количество пассажиров, несколько валидаторов, а также кондиционеры, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
У кондукторов автобусов появятся мобильные терминалы. Также в салонах будет установлена программа, которая позволит работать навигационной системе, а также системе оплаты проезда.
Обкатку автобусы проходили в Нефтекамске. После того, как все работы будут закончены, транспорт будет передан городу.
Напомним, в Нижнем Тагиле начали тестировать электробус «Генерал». После этого его пустят по маршруту ТРЦ «Кит» — УВЗ.