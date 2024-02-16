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Published Сегодня, 10:59

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В Нижнем Тагиле увеличилась стоимость квадратного метра жилья в новостройках

Квадратный метр жилья в новостройках подорожал за год в Нижнем Тагиле на 18%

16 февраля 2024, 10:59
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле увеличилась стоимость квадратного метра жилья в новостройках

В Нижнем Тагиле установлена новая цена одного квадратного метра в новостройках на первый квартал 2024 года. Постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Так, за квадратный метр в новостройках Нижнего Тагила покупателям придется теперь заплатить 86 667 рублей. При этом считается общая площадь квартиры. Это на 13,5 тысячи больше, чем годом ранее (+18%). Тогда была установлена стоимость в 73 125 рублей.

То есть, если в начале 2023 года однокомнатную квартиру в 36 квадратных метров в новом доме Нижнего Тагила можно было приобрести за 2,6 миллиона рублей, то теперь она обойдется в 3,1 миллиона.

Напомним, администрация города продолжает искать застройщиков, которые возведут новые дома на Гальяно-Горбуновском массиве. Предположительно, строители сдадут квартиры эконом-класса. Однако жилье будет благоустроенным, современным и комфортным. Об этом заявил мэр Владислав Пинаев.

Квадратный метр жилья в новостройках Нижнего Тагила снова подорожал
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