Квадратный метр жилья в новостройках подорожал за год в Нижнем Тагиле на 18%

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Так, за квадратный метр в новостройках Нижнего Тагила покупателям придется теперь заплатить 86 667 рублей. При этом считается общая площадь квартиры. Это на 13,5 тысячи больше, чем годом ранее (+18%). Тогда была установлена стоимость в 73 125 рублей.
То есть, если в начале 2023 года однокомнатную квартиру в 36 квадратных метров в новом доме Нижнего Тагила можно было приобрести за 2,6 миллиона рублей, то теперь она обойдется в 3,1 миллиона.
Напомним, администрация города продолжает искать застройщиков, которые возведут новые дома на Гальяно-Горбуновском массиве. Предположительно, строители сдадут квартиры эконом-класса. Однако жилье будет благоустроенным, современным и комфортным. Об этом заявил мэр Владислав Пинаев.