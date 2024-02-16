Массажистка Ника: в Екатеринбурге соседи опознали труп выпавшей из окна девушки

При каких именно обстоятельствах погибла девушка, которую соседи характеризуют только с положительной стороны, устанавливают правоохранительные органы. Но люди считают, что ее смерть носила криминальный характер. Как рассказала одна из жительниц дома, на шее у девушки были следы от удушения, а голова пробита. Непонятно также происхождение пакетов на голове и отсутствие обуви.