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Выпавшая из окна в Екатеринбурге девушка оказалась слабовидящей массажисткой

Массажистка Ника: в Екатеринбурге соседи опознали труп выпавшей из окна девушки

16 февраля 2024, 07:54
Фото: 1MI

Выпавшая из окна в Екатеринбурге девушка оказалась слабовидящей массажисткой

Установлена личность молодой женщины, которая в ночь на пятницу, 16 февраля, выпала из окна многоэтажки на улице Академической в Екатеринбурге. Ее смерть могла быть криминальной.

В Екатеринбурге стали известны подробности ЧП на улице Академической, где прохожие обнаружили под окнами труп молодой женщины с пакетом на голове. Как пишет издание E1.ru, соседи опознали в ней Веронику Белоусову, которая была инвалидом по зрению и работала массажисткой.

Известно, что девушка была уроженкой города Березники Пермского края, в Екатеринбурге окончила медколледж и получила диплом массажиста. На странице в соцсетях она писала о себе, что увлекается музыкой, психологией и эзотерикой. Но больше всего ей нравится работать по профессии и помогать людям.

При каких именно обстоятельствах погибла девушка, которую соседи характеризуют только с положительной стороны, устанавливают правоохранительные органы. Но люди считают, что ее смерть носила криминальный характер. Как рассказала одна из жительниц дома, на шее у девушки были следы от удушения, а голова пробита. Непонятно также происхождение пакетов на голове и отсутствие обуви.

Ранее в Екатеринбурге после падения с 20 этажа выжила девушка. Ее спас большой сугроб под окнами.

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