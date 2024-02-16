На сотрудника полиции в Екатеринбурге возбудили дело после задержания наркодилера

Молодой горожанин был задержан после того, как в его квартире обнаружилась крупная партия синтетических наркотиков. После этого задержанный пожаловался на одного из полицейских. По его словам, правоохранитель во время задержания применил к нему физическое насилие, а также унижал его, пишет Е1.