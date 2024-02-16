На сотрудника полиции в Екатеринбурге возбудили дело после задержания наркодилера

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Молодой горожанин был задержан после того, как в его квартире обнаружилась крупная партия синтетических наркотиков. После этого задержанный пожаловался на одного из полицейских. По его словам, правоохранитель во время задержания применил к нему физическое насилие, а также унижал его, пишет Е1.
При этом очевидец рассказал, что во время задержания молодой человек вел себя неадекватно: бросался на полицейских и оказывал им сопротивление, а сотрудник правоохранительных органов пытался его сдерживать. Однако, несмотря на данную информацию, в СК возбудили уголовное дело.
По предположению очевидца, задержанный имеет связи и влияние на руководство некоторых ведомств.
Во время судебного заседания, на котором нужно было выбрать меру пресечения для наркодилера, сторона обвинения предположила, что у екатеринбуржца имелся во владении наркомагазин, а также, по мнению следствия, он собирался переехать со своей девушкой в Таиланд и заниматься торговлей оттуда.
Официальной работы у дилера не было. За продажу наркотиков ему грозит до 20 лет тюрьмы. А полицейскому, который его задержал, грозит от 3 до 10 лет.
Напомним, в Нижнем Тагиле задержали 29-летнего молодого человека за то, что он содержал в своей квартире наркопритон.