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Сотрудника полиции в Екатеринбурге обвиняют в превышении полномочий

На сотрудника полиции в Екатеринбурге возбудили дело после задержания наркодилера

16 февраля 2024, 06:41
Фото: 1MI

Сотрудника полиции в Екатеринбурге обвиняют в превышении полномочий

В Екатеринбурге сотрудник полиции, задержавший наркокурьера, обвиняется в превышении полномочий при задержании наркодилера.

Молодой горожанин был задержан после того, как в его квартире обнаружилась крупная партия синтетических наркотиков. После этого задержанный пожаловался на одного из полицейских. По его словам, правоохранитель во время задержания применил к нему физическое насилие, а также унижал его, пишет Е1.

При этом очевидец рассказал, что во время задержания молодой человек вел себя неадекватно: бросался на полицейских и оказывал им сопротивление, а сотрудник правоохранительных органов пытался его сдерживать. Однако, несмотря на данную информацию, в СК возбудили уголовное дело.

По предположению очевидца, задержанный имеет связи и влияние на руководство некоторых ведомств.

Во время судебного заседания, на котором нужно было выбрать меру пресечения для наркодилера, сторона обвинения предположила, что у екатеринбуржца имелся во владении наркомагазин, а также, по мнению следствия, он собирался переехать со своей девушкой в Таиланд и заниматься торговлей оттуда.

Официальной работы у дилера не было. За продажу наркотиков ему грозит до 20 лет тюрьмы. А полицейскому, который его задержал, грозит от 3 до 10 лет.

Напомним, в Нижнем Тагиле задержали 29-летнего молодого человека за то, что он содержал в своей квартире наркопритон.

Трое жителей Нижнего Тагила задержаны за сбыт наркотиков
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