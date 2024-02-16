tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Пожар в продуктовом магазине в Екатеринбурге произошел из-за короткого замыкания

Названы причины пожара в магазине «Верный» в Екатеринбурге

16 февраля 2024, 13:29
Фото: ИА «Ночные новости»

Пожар в продуктовом магазине в Екатеринбурге произошел из-за короткого замыкания

Названа причина воспламенения в магазине «Верный» в Екатеринбурге. Пламя разгорелось из-за короткого замыкания на котле. Это предварительная версия случившегося.

На котле не было защиты от подобных ЧП. Узел принадлежит владельцу здания, в котором находился супермаркет, пишет Ура.ру. Супермаркет находится на площади Жуковского в доме №1.

В торговой точке рассказали, что открытого горения не произошло. Торговый зал и товары не пострадали. Однако ремонт придется делать в подсобках.

Свет в магазине уже есть. Супрмаркет обещали открыть уже к вечеру 16 февраля.

Напомним, что во время воспламенения в магазине никого не было. 21 человек из пожарной службы тушил пламя. В торговой точке называли проихошедший пожар не существенным.

Сотрудник МЧС и очевидец спасли людей из пожара в Тавде
Узнать подробнее
Читайте также:
Из СИЗО вышел Вячеслав Алексеев, которого считают виновным в страшном пожаре в СосьвеПобольше солярки и бензина: в Свердловской области запасут топливо к сезону пожаровТушили более 10 часов: крупный пожар вспыхнул в жилом доме в Анапе из-за окурка
#Происшествия#Пожар#Свердловская область#Магазин#Ремонт#Короткое замыкание#Замыкание#Проводка#Помещения#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
На 52% взлетела за год цена на яйца в Свердловской области
Вчера, 09:48
Владимир Путин в Нижнем Тагиле пообещал продлить программу поддержки молодых семей
Вчера, 17:11
Формальдегид был превышен 12 февраля на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:12
Оторвут с руками: в Свердловской области остро не хватает дворников, врачей и поваров
Вчера, 09:20
До 100 тысяч рублей выросло пособие для контрактников Свердловской области
Вчера, 11:58
Свердловчане жалуются на задержку рейсов в Кольцово в день приезда Путина
Вчера, 13:55