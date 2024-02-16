Названы причины пожара в магазине «Верный» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
На котле не было защиты от подобных ЧП. Узел принадлежит владельцу здания, в котором находился супермаркет, пишет Ура.ру. Супермаркет находится на площади Жуковского в доме №1.
В торговой точке рассказали, что открытого горения не произошло. Торговый зал и товары не пострадали. Однако ремонт придется делать в подсобках.
Свет в магазине уже есть. Супрмаркет обещали открыть уже к вечеру 16 февраля.
Напомним, что во время воспламенения в магазине никого не было. 21 человек из пожарной службы тушил пламя. В торговой точке называли проихошедший пожар не существенным.