«Не сдержал слез». Жительница Ачита отправилась к мужу в зону СВО с новорожденным

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
На смелый поступок решилась 37-летняя жительница поселка Ачит, которая спустя три месяца после родов с маленьким сыном на руках отправилась повидать мужа, который находится в зоне специальной военной операции. Трогательную историю рассказывает «КП — Екатеринбург».
Женщина по имени Аксана с 2022 года работала волонтерам и помогала российским воинам. В октябре 2023 года на СВО ушел ее муж. Аксана продолжала участвовать в добровольческих миссиях даже будучи беременной.
После рождения сына ей очень хотелось, чтобы муж его поскорее увидел. Поэтому она собрала вещи, взяла коляску и отправилась в Луганск. Туда же смог приехать и супруг.
Увидев малыша, мужчина растрогался до слез. У него было совсем не много времени, поэтому семья смогла провести вместе всего лишь сутки, а после этого боец опять отправился на линию боевого соприкосновения.
Аксана с малышом вернулись домой и теперь с нетерпением ждут возвращения папы.
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