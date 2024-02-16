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Published Сегодня, 08:55

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Updated Сегодня, 08:57

Женщина из свердловского поселка Ачит съездила к мужу на СВО с 3-месячным сыном

«Не сдержал слез». Жительница Ачита отправилась к мужу в зону СВО с новорожденным

16 февраля 2024, 08:55
Фото: 1MI

Женщина из свердловского поселка Ачит съездила к мужу на СВО с 3-месячным сыном

Мать с ребенком из Ачита в Свердловской области благополучно добрались до Луганска, где семья смогла воссоединиться на полтора дня.

На смелый поступок решилась 37-летняя жительница поселка Ачит, которая спустя три месяца после родов с маленьким сыном на руках отправилась повидать мужа, который находится в зоне специальной военной операции. Трогательную историю рассказывает «КП — Екатеринбург».

Женщина по имени Аксана с 2022 года работала волонтерам и помогала российским воинам. В октябре 2023 года на СВО ушел ее муж. Аксана продолжала участвовать в добровольческих миссиях даже будучи беременной.

После рождения сына ей очень хотелось, чтобы муж его поскорее увидел. Поэтому она собрала вещи, взяла коляску и отправилась в Луганск. Туда же смог приехать и супруг.

Увидев малыша, мужчина растрогался до слез. У него было совсем не много времени, поэтому семья смогла провести вместе всего лишь сутки, а после этого боец опять отправился на линию боевого соприкосновения.

Аксана с малышом вернулись домой и теперь с нетерпением ждут возвращения папы.

В январе 2024 года 4,5 тысячи семейных пар Свердловской области отметили золотую свадьбу.

#Общество#Младенец#Ачит#Жена#Любовь#Сын#Поездка#Екатеринбург#СВО#Боец СВО#Дарья Бобровицкая
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