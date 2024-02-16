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Прохожие обнаружили труп на улице в Екатеринбурге

Неизвестный мужчина найден мертвым в Екатеринбурге

16 февраля 2024, 10:19
Фото: Midjourney

Прохожие обнаружили труп на улице в Екатеринбурге

Мертвый житель Екатеринбурга был найден на улице возле жилого дома в районе ВИЗа. Его обнаружили прохожие 15 февраля 2024 года.

Признаков криминала не выявлено. Предположительно, екатеринбуржец совершил самоубийство. По словам очевидца, при нем обнаружили предсмертную записку, пишет Ура.ру.

Подробности и обстоятельства происшествия в настоящее время неизвестны.

Напомним, 16 февраля 2024 года в Екатеринбурге погибла девушка, работавшая массажисткой. Ее тело обнаружили прохожие после того, как она выпала из окна. При этом на голове девушки был надет полиэтиленовый пакет.

Предположительно, смерть горожанки была криминальной. По словам одной из соседок, у девушки была пробита голова, а на шее был виден след от удушения. Полиция ведет проверку.

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