Нервный наркоман пойман в Екатеринбурге

Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы. А за то, что мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянение, на него завели еще и административный протокол.