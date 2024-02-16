Нервный наркоман пойман в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Задержанному 32 года. Внимание полицейских он привлек тогда, когда сильно занервничал при виде их, сообщает свердловская полиция.
При осмотре у него нашли сверток с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это наркотик. Мужчина признался, что купил запрещенное вещество, чтобы употребить его.
Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы. А за то, что мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянение, на него завели еще и административный протокол.
Ранее сообщалось, что полицейские в Нижнем Тагиле накрыли наркопритон.