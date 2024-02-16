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Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

В Екатеринбурге пойман мужчина с наркотиком в кармане

Нервный наркоман пойман в Екатеринбурге

16 февраля 2024, 10:51
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге пойман мужчина с наркотиком в кармане

В лесу Компрессорного района Екатеринбурга полиция задержала мужчины со свертком в кармане. Это оказался наркотик.

Задержанному 32 года. Внимание полицейских он привлек тогда, когда сильно занервничал при виде их, сообщает свердловская полиция.

При осмотре у него нашли сверток с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это наркотик. Мужчина признался, что купил запрещенное вещество, чтобы употребить его.

Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы. А за то, что мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянение, на него завели еще и административный протокол.

Ранее сообщалось, что полицейские в Нижнем Тагиле накрыли наркопритон.

Трое жителей Нижнего Тагила задержаны за сбыт наркотиков
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#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Наркотики#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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