Нижний Тагил примет международные соревнования летающих лыжников

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
С 22 по 26 февраля 2024 года и с 5 по 9 декабря 2024 года на Долгой горе мужчины и женщины будут прыгать с трамплина, а мужчины посоревнуются и в лыжном двоеборье.
В связи с этим администрация Нижнего Тагила утвердила план подготовки и проведения мероприятий. Будет обеспечено заседание оргкомитетов, а дороги к спортшколе «Аист» дополнительно очистят и подсыплют.
Также в СМИ и на билбордах будет распространяться социальная реклама для информирования населения. Для зрителей во время соревнований организуют торговое обслуживание. Помогать в проведении мероприятий будут волонтеры.
Ответственность за приобретение букетов для награждения победителей и проведение культурной программы возложена на начальника управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Ирину Еремееву.
Напомним, на Всероссийской спартакиаде, которая состоялась на Долгой горе победу одержали летающие лыжники из Нижнего Тагила. Второе место досталось команде из Москвы.