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Published Сегодня, 12:35

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Updated Сегодня, 12:37

В Нижнем Тагиле состоятся международные соревнования летающих лыжников

Нижний Тагил примет международные соревнования летающих лыжников

16 февраля 2024, 12:35
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле состоятся международные соревнования летающих лыжников

Администрация Нижнего Тагила окажет содействие в проведении международных соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Они состоятся на «Аисте» в феврале и декабре 2024 года.

С 22 по 26 февраля 2024 года и с 5 по 9 декабря 2024 года на Долгой горе мужчины и женщины будут прыгать с трамплина, а мужчины посоревнуются и в лыжном двоеборье.

В связи с этим администрация Нижнего Тагила утвердила план подготовки и проведения мероприятий. Будет обеспечено заседание оргкомитетов, а дороги к спортшколе «Аист» дополнительно очистят и подсыплют.

Также в СМИ и на билбордах будет распространяться социальная реклама для информирования населения. Для зрителей во время соревнований организуют торговое обслуживание. Помогать в проведении мероприятий будут волонтеры.

Ответственность за приобретение букетов для награждения победителей и проведение культурной программы возложена на начальника управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Ирину Еремееву.

Напомним, на Всероссийской спартакиаде, которая состоялась на Долгой горе победу одержали летающие лыжники из Нижнего Тагила. Второе место досталось команде из Москвы.

Сильнейшие лыжники-прыгуны будут соревноваться в Нижнем Тагиле
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