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В Екатеринбурге оштрафовали отца Миши Бахтина за пикет

Отца Миши Бахтина оштрафовали на 10 тысяч за одиночный пикет в Екатеринбурге

16 февраля 2024, 06:32
Фото: 1MI

В Екатеринбурге оштрафовали отца Миши Бахтина за пикет

За пикет у полпредства оштрафован отец ребенка Миши Бахтина, страдающего редким заболеванием. Штраф составляет 10 тысяч рублей.

Дмитрий Бахтин — отец ребенка, который несколько лет сражается с болезнью СМА. Утром того же дня Дмитрий провел пикет. Его задержали полицейские. Дело рассматривалось в суде 15 февраля, пишет «КП-Екатеринбург».

На него составили административный протокол за нарушение порядка, чуть позднее назначили штраф — 10 тысяч рублей.

Напомним, что конфликт Дмитрия и властей заключается в том, что его сын нуждается в уколе препаратом «Золгенсма», на который ранее сами жители страны собрали 160 миллионов рублей. Родители уверены, что для поддержания нормального самочувствия малышу нужен ряд определенных препаратов.

Ранее сообщалось, что свердловский Минздрав подал иск, чтобы лишить препарата Мишу Бахтина.

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#Происшествия#Штраф#Полицейские#Пикет#Екатеринбург#СМА#Укол#Дарья Сорокина
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