Отца Миши Бахтина оштрафовали на 10 тысяч за одиночный пикет в Екатеринбурге

Напомним, что конфликт Дмитрия и властей заключается в том, что его сын нуждается в уколе препаратом «Золгенсма», на который ранее сами жители страны собрали 160 миллионов рублей. Родители уверены, что для поддержания нормального самочувствия малышу нужен ряд определенных препаратов.