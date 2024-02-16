Парни и девушки из Екатеринбурга вместе оплачивают аренду жилья

В общей сложности 75% пар начали жить вместе в квартирах, которые они сняли в аренду. 31% пар начали совместную жизнь через шесть месяцев, 11% — через 3 месяца и 8% — через месяц. Еще 14% парам понадобилось 2-3 года для того, чтобы решить жить совместно.