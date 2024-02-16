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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Половина пар из Екатеринбурга платят за аренду квартиры пополам

Парни и девушки из Екатеринбурга вместе оплачивают аренду жилья

16 февраля 2024, 13:30
Фото: Изображение Midjourney

Половина пар из Екатеринбурга платят за аренду квартиры пополам

Порядка 40% пар из Екатеринбурга совместно оплачивают аренду жилья, деля расходы на квартиру в пропорции 50 на 50.

По данным пресс-службы «Яндекс Аренды» у 56% пар платой за жилье озабочены исключительно мужчины. 40% пар делят оплату 50 на 50, еще 4% пар деньги за аренду дают родители.

В общей сложности 75% пар начали жить вместе в квартирах, которые они сняли в аренду. 31% пар начали совместную жизнь через шесть месяцев, 11% — через 3 месяца и 8% — через месяц. Еще 14% парам понадобилось 2-3 года для того, чтобы решить жить совместно.

Ранее эксперт рассказал, чем сейчас грозит покупка жилья в России.

#Общество#Квартира#Аренда#Женщины#Оплата#Родители#Расходы#Мужчины#Месяц#Отношения#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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